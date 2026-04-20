Perfect z legendarnym debiutem po latach. Limitowane wydanie poleca Zbigniew Hołdys

Michał Boroń

Z okazji Record Store Day (święto niezależnych sklepów płytowych) w limitowanym do 300 egzemplarzy nakładzie został wznowiony legendarny debiut grupy Perfect. Wydawnictwo zachwala osobiście Zbigniew Hołdys, pierwszy lider tej formacji.

Record Store Day to święto niezależnych sklepów płytowych, kolekcjonerów, wydawców i artystów. W 2007 roku Chris Brown - pracownik jednego z amerykańskich sklepów płytowych wpadł na pomysł, aby przez jeden dzień w roku docenić w specyficzny sposób wyjątkowość ponad 700 niezależnych sklepów muzycznych w Stanach Zjednoczonych oraz setek takich sklepów na całym świecie.

W każdą trzecią sobotę kwietnia niezależne sklepy płytowe jednoczą się wraz z artystami aby świętować muzykę. Specjalne edycje płyt kompaktowych i winylowych, a także limitowane serie różnych promocyjnych gadżetów produkowane są tylko na ten dzień, a setki artystów z całego świata przygotowują swoje występy. Pojawia się jednak coraz więcej głosów, że oryginalna idea akcji została wypaczona - wśród głosów krytyki nie brak uwag na temat dominacji wielkich wytwórni, a także wykupywania limitowanych nakładów przez spekulantów, których celem jest podbicie cen na rynku wtórnym.

Na liście z okazji tegorocznej edycji w Polsce znalazło się kilkaset wydawnictw. Wśró nich wyróżnia się legendarny debiut grupy Perfect, wydany w liczącym 300 egzemplarzy nakładzie.

Zobacz również:

Morrissey w Tauron Arenie Kraków - 3 lipca 2025 r.
Rock

Morrissey wraca do Polski. Gdzie wystąpi ikona brytyjskiej popkultury?

Michał Boroń
Michał Boroń

"Z okazji Record Store Day Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała specjalną edycję zaledwie 300 szt winyli pierwszego albumu "Perfectu" (prawdziwego). Płyty z rowkami (winyle) są tym razem... białe! Albumy będą do kupienia w wybranych sklepach stacjonarnych z winylami" - zachęcał Zbigniew Hołdys, pierwszy lider Perfectu, autor wszystkich kompozycji z tego albumu, który napisał też teksty do utworów "Chcemy być sobą" i "Ale wkoło jest wesoło".

Słowa do pozostałych numerów stworzył Bogdan Olewicz. W nagraniach u boku Hołdysa (gitara, fortepian, śpiew) udział wzięli także Grzegorz Markowski (wokal), Ryszard Sygitowicz (gitara, fortepian), Zdzisław Zawadzki (gitara basowa) i Piotr Szkudelski (perkusja, instrumenty perkusyjne). Nie żyją już członkowie sekcji rytmicznej: Zawadzki zmarł w kwietniu 1998 r. w Chicago, a Szkudelski w sierpniu 2022 r., co ostatecznie zakończyło działalność tej grupy.

Obecnie funkcjonują dwa zespoły kontynuujące tradycje Perfectu: Perfect & Łukasz Drapała (ten ostatni objął funkcję wokalisty, razem z nim grają m.in. byli muzycy Perfectu: gitarzyści Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski oraz basista Piotr Urbanek) oraz Perfect Gold (gitarzystą jest tu Ryszard Sygitowicz).

Słynny album "Perfect" z 1981 r. na potrzeby podwójnego winylowego wydania został zremasterowany przez Tadeusza Mieczkowskiego z zachowaniem charakterystycznego brzmienia lat 80. Całość zapakowano w lakierowany gatefold zawierający obszerny tekst wspomnieniowy. Na białej okładce widnieje oryginalny zielony logotyp autorstwa Edwarda Lutczyna.

Pierwszy krążek zawiera oryginalny materiał z longplaya, natomiast drugi to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów - audiofilski maxi singel z trzema utworami, które nie znalazły się na pierwotnym wydaniu (przebój "Pepe wróć", "Po co" i "Opanuj się").

"Wpadłem do Rodziców, a u nich Record Store Day ciutkę przed czasem... A tak na serio - z tych wszystkich tegorocznych RSDowych premier z czystym sercem polecić mogę jeden, konkretny album. Ten album. Kawał świetnej muzyki po raz pierwszy na dwóch białych winylach i z bonusowymi utworami. Nakład limitowany do 300 sztuk. W historii polskiej muzyki są płyty i Płyty. Ten krążek godnie reprezentuje ten drugi katalog" - zachwala Tytus Hołdys - syn Zbigniewa - na prowadzonym przez siebie profilu WinyloKino.

