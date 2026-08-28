Perfect i Łukasz Drapała wywołali burzę występem w Sopocie. "Profanacja" kontra "super"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Jedną z gwiazd rockowego finału Top of the Top Sopot Festivalu była grupa Perfect & Łukasz Drapała. Legenda rodzimej sceny z nowym wokalistą podzieliła internautów. Nie brak było głosów, że "bez Grzegorza Markowskiego to już nie to".

Łukasz Drapała (Perfect) na scenie Top of the Top Sopot Festival 2026
Łukasz Drapała od wiosny 2025 r. śpiewa z zespołem PerfectMarcin GadomskiAKPA

Ostatni dzień festiwalu w Sopocie rozpoczął koncert "Top of the Rock". W Operze Leśnej pojawili się m.in. Lady Pank, Dżem, IRA Trio, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka oraz Perfect & Łukasz Drapała.

Przypomnijmy, że ten ostatni skład działa od kwietnia 2025 r., kontynuując działalność grupy Perfect. W maju 2021 r. na muzyczną emeryturę przeszedł wokalista Grzegorz Markowski, a nieco ponad rok później zmarł perkusista Piotr Szkudelski.

Perfect i Łukasz Drapała na Top of the Top Sopot Festival

W składzie nowego projektu występują gitarzyści Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski, basista Piotr Urbanek i perkusista Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human; współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat. Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę.

Zobacz również:

Sebastian Riedel (Dżem)
Rock

Polskie legendy pod ostrzałem widzów. "Tego nie da się słuchać"

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Rolę nowego frontmana objął Łukasz Drapała, od dwóch dekad obecny na muzycznej scenie. W 2011 r. został wokalistą rockowej grupy Chemia, której liderem był gitarzysta Wojciech Balczun, obecnie minister aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska.

Szerokiej publiczności dał się poznać jesienią 2021 r., kiedy pojawił się w programie "Mam talent". Jurorka Agnieszka Chylińska komplementowała go, twierdząc, że nie może oceniać artysty tej klasy. Z tym show pożegnał się w półfinale. Jeszcze większy sukces osiągnął rok później w 13. edycji "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Lanberry dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce.

Perfect & Łukasz Drapała poza sięganiem po największe przeboje Perfectu przygotowuje również premierowe piosenki. Dotychczas poznaliśmy single "Liczba Pi" i "Parodia końca świata".

Podczas Top of the Top Sopot Festivalu zespół wykonał m.in. wielki hit "Nie płacz Ewka" i to on wzbudził największe emocje wśród widzów i internautów. Część odbiorców nie kryła wielkiego rozżalenia.

"Nikt nie zastąpi Grzegorza Markowskiego", "'Nie płacz Ewka' to hymn. Dramat. Markowski chyba z krzesła spadł", "Profanacja", "Jestem na nie" - czytamy w komentarzach.

Nie brak było jednak też pozytywnych uwag, że grupa wypadła super, a poprzedni wokalista powinien być bardzo zadowolony ze swojego następcy. "Brawo", "Nawet fajnie wyszło", "Fajnie się słucha" - piszą internauci.

Marcycha: Chciałam to wszystko wykorzystać na maksa INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze