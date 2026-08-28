Ostatni dzień festiwalu w Sopocie rozpoczął koncert "Top of the Rock". W Operze Leśnej pojawili się m.in. Lady Pank, Dżem, IRA Trio, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka oraz Perfect & Łukasz Drapała.

Przypomnijmy, że ten ostatni skład działa od kwietnia 2025 r., kontynuując działalność grupy Perfect. W maju 2021 r. na muzyczną emeryturę przeszedł wokalista Grzegorz Markowski, a nieco ponad rok później zmarł perkusista Piotr Szkudelski.

Perfect i Łukasz Drapała na Top of the Top Sopot Festival

W składzie nowego projektu występują gitarzyści Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski, basista Piotr Urbanek i perkusista Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human; współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat. Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę.

Rolę nowego frontmana objął Łukasz Drapała, od dwóch dekad obecny na muzycznej scenie. W 2011 r. został wokalistą rockowej grupy Chemia, której liderem był gitarzysta Wojciech Balczun, obecnie minister aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska.

Szerokiej publiczności dał się poznać jesienią 2021 r., kiedy pojawił się w programie "Mam talent". Jurorka Agnieszka Chylińska komplementowała go, twierdząc, że nie może oceniać artysty tej klasy. Z tym show pożegnał się w półfinale. Jeszcze większy sukces osiągnął rok później w 13. edycji "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Lanberry dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce.

Perfect & Łukasz Drapała poza sięganiem po największe przeboje Perfectu przygotowuje również premierowe piosenki. Dotychczas poznaliśmy single "Liczba Pi" i "Parodia końca świata".

Podczas Top of the Top Sopot Festivalu zespół wykonał m.in. wielki hit "Nie płacz Ewka" i to on wzbudził największe emocje wśród widzów i internautów. Część odbiorców nie kryła wielkiego rozżalenia.

"Nikt nie zastąpi Grzegorza Markowskiego", "'Nie płacz Ewka' to hymn. Dramat. Markowski chyba z krzesła spadł", "Profanacja", "Jestem na nie" - czytamy w komentarzach.

Nie brak było jednak też pozytywnych uwag, że grupa wypadła super, a poprzedni wokalista powinien być bardzo zadowolony ze swojego następcy. "Brawo", "Nawet fajnie wyszło", "Fajnie się słucha" - piszą internauci.