W sobotę na Festiwalu w Opolu odbył się jubileuszowy koncert "Autobiografia". To wydarzenie było poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin przypadających 28 czerwca.

To on napisał słowa do wielkich przebojów grupy Perfect, w tym tytułową "Autobiografię". Wśród gwiazd polskiej sceny pojawił się m.in. zespół Perfect & Łukasz Drapała - jedna z dwóch formacji kontynuujących spuściznę po grupie Perfect, która zakończyła karierę w 2021 r., gdy na muzyczną emeryturę przeszedł wokalista Grzegorz Markowski.

Dwie kontynuacje grupy Perfect

Część byłych muzyków Perfectu - gitarzyści Jacek Krzaklewski i Ryszard Sygitowicz oraz basista Piotr Urbanek - stworzyła wówczas zespół Perfect Gold. Urbanek nawet ogłosił, że są oficjalną kontynuacją Perfectu z oryginalnymi muzykami na pokładzie. U ich boku pojawili się "namaszczony" przez Grzegorza Markowskiego na następcę Piotr Skóra (wokal), gitarzysta Bartosz "Bratek" Wójcik (m.in. Paul Di'Anno z Iron Maiden i Doogie White z Rainbow) i perkusista Krzysztof Żurek (Revolucja dowodzona przez Jacka Dewódzkiego, byłego wokalisty Dżemu).

Z kolei w kwietniu 2025 r. powstał zespół Perfect & Łukasz Drapała, co wówczas spowodowało koniec działalności Perfect Gold. Do nowego zespołu przeszli bowiem gitarzyści Jacek Krzaklewski i Dariusz Kozakiewicz oraz basista Piotr Urbanek. Perkusistą został Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human. Współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat. Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę. Szkudelski zmarł w 2022 r.

Z kolei za mikrofonem stanął Łukasz Drapała, znany z m.in. "The Voice of Poland" (2. miejsce w 13. edycji w drużynie Lanberry), "Mam talent" (półfinał) i wieloletnich występów w grupie Chemia.

Perfect Gold z nową wersją piosenki "Naiwny sen"

Po kilku miesiącach Perfect Gold powrócił w zmienionym składzie. Liderem pozostał Ryszard Sygitowicz, gitarzysta występujący w grupie Perfect z przerwami od 1979 r. U jego boku pojawili się Piotr Skóra (wokal), Bartosz "Bratek" Wójcik (gitara), Krzysztof Żurek (perkusja) i nowy basista Jacek Bielecki, znany m.in. z zespołu Marka Piekarczyka z TSA.

Teraz Perfect Gold prezentuje nową odsłonę autorskiej piosenki "Naiwny sen" stworzonej do tekstu Bogdana Olewicza. Autorami muzyki są Bartosz "Bratek" Wójcik i Jacek Krzaklewski. W nowej wersji numer otrzymał nową produkcję, nowe brzmienie i premierową, zmienioną odsłonę teledysku. Gościnnie w nagraniu oraz klipie wystąpili Mietek Jurecki (basista Perfectu w latach 1989-1991, najmocniej związany z Budką Suflera) oraz współautor "Naiwnego snu" - Jacek Krzaklewski, obecnie gitarzysta projektu Perfect & Łukasz Drapała.

"Chcieliśmy nadać temu utworowi nowe życie i pokazać go w aktualnej formule Perfect Gold. Ten numer od początku miał w sobie emocję, przestrzeń i charakter, które naturalnie wybrzmiewają również dzisiaj. Tym bardziej cieszy nas udział muzyków związanych z różnymi etapami historii Perfectu, bo muzyka ma przecież łączyć, a nie dzielić" - podkreśla Bartosz "Bratek" Wójcik.

Ryszard Sygitowicz jest liderem grupy Perfect Gold AKPA

Perfect Gold skupia się na dziedzictwie artystycznym Ryszarda Sygitowicza, czyli złotym okresie zespołu Perfect. To właśnie jego obecność, w tym w utworach z legendarnego "Białego Albumu" Perfectu oraz z płyt "Jestem" czy "Geny", ma stanowić trzon repertuaru zespołu Perfect Gold. Mowa o takich przebojach, jak m.in. "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać", "Chcemy być sobą", "Ale w koło jest wesoło", "Niepokonani", czy "Kołysanka dla nieznajomej".

Dodajmy, że w 2010 r. ukazała się wspólna płyta "Markowski & Sygitowicz", którą razem nagrali Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz.

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