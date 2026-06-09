Perfect Gold: Muzyka ma łączyć, a nie dzielić

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Krótko po jubileuszowym koncercie "Autobiografia" z piosenkami do tekstów Bogdana Olewicza nowy singel zaprezentowała grupa Perfect Gold. W nowej wersji utworu "Naiwny sen" gościnnie pojawił się m.in. Jacek Krzaklewski, gitarzysta Perfect & Łukasz Drapała. Oba te zespoły nawiązują do twórczości Perfectu.

Jacek Krzaklewski gra na gitarze elektrycznej na scenie z perkusistą i gitarzystą, w tle kolorowa dekoracja oraz logo TV.
Jacek Krzaklewski (Perfect & Łukasz Drapała) zagrał w nowej wersji utworu Perfect GoldAKPA AKPA

W sobotę na Festiwalu w Opolu odbył się jubileuszowy koncert "Autobiografia". To wydarzenie było poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin przypadających 28 czerwca.

To on napisał słowa do wielkich przebojów grupy Perfect, w tym tytułową "Autobiografię". Wśród gwiazd polskiej sceny pojawił się m.in. zespół Perfect & Łukasz Drapała - jedna z dwóch formacji kontynuujących spuściznę po grupie Perfect, która zakończyła karierę w 2021 r., gdy na muzyczną emeryturę przeszedł wokalista Grzegorz Markowski.

Dwie kontynuacje grupy Perfect

Część byłych muzyków Perfectu - gitarzyści Jacek Krzaklewski i Ryszard Sygitowicz oraz basista Piotr Urbanek - stworzyła wówczas zespół Perfect Gold. Urbanek nawet ogłosił, że są oficjalną kontynuacją Perfectu z oryginalnymi muzykami na pokładzie. U ich boku pojawili się "namaszczony" przez Grzegorza Markowskiego na następcę Piotr Skóra (wokal), gitarzysta Bartosz "Bratek" Wójcik (m.in. Paul Di'Anno z Iron Maiden i Doogie White z Rainbow) i perkusista Krzysztof Żurek (Revolucja dowodzona przez Jacka Dewódzkiego, byłego wokalisty Dżemu).

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Michał Boroń
Michał Boroń

Z kolei w kwietniu 2025 r. powstał zespół Perfect & Łukasz Drapała, co wówczas spowodowało koniec działalności Perfect Gold. Do nowego zespołu przeszli bowiem gitarzyści Jacek Krzaklewski i Dariusz Kozakiewicz oraz basista Piotr Urbanek. Perkusistą został Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human. Współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat. Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę. Szkudelski zmarł w 2022 r.

Z kolei za mikrofonem stanął Łukasz Drapała, znany z m.in. "The Voice of Poland" (2. miejsce w 13. edycji w drużynie Lanberry), "Mam talent" (półfinał) i wieloletnich występów w grupie Chemia.

Perfect Gold z nową wersją piosenki "Naiwny sen"

Po kilku miesiącach Perfect Gold powrócił w zmienionym składzie. Liderem pozostał Ryszard Sygitowicz, gitarzysta występujący w grupie Perfect z przerwami od 1979 r. U jego boku pojawili się Piotr Skóra (wokal), Bartosz "Bratek" Wójcik (gitara), Krzysztof Żurek (perkusja) i nowy basista Jacek Bielecki, znany m.in. z zespołu Marka Piekarczyka z TSA.

Teraz Perfect Gold prezentuje nową odsłonę autorskiej piosenki "Naiwny sen" stworzonej do tekstu Bogdana Olewicza. Autorami muzyki są Bartosz "Bratek" Wójcik i Jacek Krzaklewski. W nowej wersji numer otrzymał nową produkcję, nowe brzmienie i premierową, zmienioną odsłonę teledysku. Gościnnie w nagraniu oraz klipie wystąpili Mietek Jurecki (basista Perfectu w latach 1989-1991, najmocniej związany z Budką Suflera) oraz współautor "Naiwnego snu" - Jacek Krzaklewski, obecnie gitarzysta projektu Perfect & Łukasz Drapała.

"Chcieliśmy nadać temu utworowi nowe życie i pokazać go w aktualnej formule Perfect Gold. Ten numer od początku miał w sobie emocję, przestrzeń i charakter, które naturalnie wybrzmiewają również dzisiaj. Tym bardziej cieszy nas udział muzyków związanych z różnymi etapami historii Perfectu, bo muzyka ma przecież łączyć, a nie dzielić" - podkreśla Bartosz "Bratek" Wójcik.

Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych grający na gitarze akustycznej, skoncentrowany na swoim instrumencie.
Ryszard Sygitowicz jest liderem grupy Perfect GoldAKPA

Perfect Gold skupia się na dziedzictwie artystycznym Ryszarda Sygitowicza, czyli złotym okresie zespołu Perfect. To właśnie jego obecność, w tym w utworach z legendarnego "Białego Albumu" Perfectu oraz z płyt "Jestem" czy "Geny", ma stanowić trzon repertuaru zespołu Perfect Gold. Mowa o takich przebojach, jak m.in. "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać", "Chcemy być sobą", "Ale w koło jest wesoło", "Niepokonani", czy "Kołysanka dla nieznajomej".

Dodajmy, że w 2010 r. ukazała się wspólna płyta "Markowski & Sygitowicz", którą razem nagrali Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz.

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