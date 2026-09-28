Grupa Pearl Jam - jedna z tzw. Wielkiej Czwórki nurtu grunge (razem z Nirvaną, Soundgarden i Alice in Chains) - działa nieprzerwanie od 1990 r. Trzon od samego początku tworzą Eddie Vedder (wokal), Jeff Ament (bas), Stone Gossard (gitara) i Mike McCready (gitara).

Zmiany dotykały tylko stanowiska perkusisty - kolejno w zespole grali: Dave Krusen (1990-1991), Matt Chamberlain (1991), Dave Abruzzese (1991-1994) i Jack Irons (1994-1998).

Ten ostatni rozstał się z Pearl Jam po dokończeniu koncertów w Australii promujących płytę "Yield". Jack Irons miał dość wyczerpujących tras i chciał skupić się na swoim zdrowiu psychicznym (muzyk cierpi na cyklofrenię) i życiu z rodziną. W składzie zastąpił go Matt Cameron, były perkusista innej legendy Seattle - Soundgarden. Znający się z muzykami od lat 90. (z Gossardem, Amentem i McCreadym grał w projekcie Temple of the Dog) perkusista nauczył się 80 numerów w ciągu dwóch tygodni.

Początkowo Cameron został zatrudniony na czasowe zastępstwo, ale w trakcie trasy otrzymał propozycję dołączenia na stałe - była to ostatnia jak do tej pory zmiana w składzie Pearl Jam. W lipcu 2025 r. ogłoszono, że perkusista po 27 latach rozstaje się z zespołem.

Pearl Jam z nowym perkusistą. Kim jest Abe Laboriel Jr.?

Grupa od tego czasu nie występowała aż do ostatniego weekendu. Podczas Ohana Festival w Kalifornii na scenie pierwotnie miał pojawić się sam Eddie Vedder, tymczasem okazało się, że niespodziewanie pojawił się cały skład. Za perkusją po raz pierwszy zasiadł Abe Laboriel Jr.

Wokalista przekazał, że Laboriel pomaga zespołowi - na razie nie padł żaden oficjalny komunikat w sprawie jego statusu. Podczas drugiego koncertu Vedder zadedykował refren utworu "Better Man" perkusiście. Żartem podziękował też Paulowi McCartneyowi za to, że "pozwolił pożyczyć Abe'a".

55-letni bębniarz towarzyszy McCartneyowi od 2001 r. Na dużej scenie pojawił się u boku gitarowego wirtuoza Steve'a Vaia, a później dołączył do Seala. Wówczas zwrócili uwagę na niego producenci z Los Angeles, dzięki czemu wyrobił sobie markę uznanego muzyka sesyjnego. Nagrywał i koncertował z takimi gwiazdami, jak m.in. Sting, k.d. lang, Shakira, B.B King, Eric Clapton, Fiona Apple, Kelly Clarkson, Lady Gaga i Mylene Farmer.

W 2021 r. zagrał na solowej płycie "Brighten" Jerry'ego Cantrella, gitarzysty Alice In Chains. Z kolei rok później zarejestrował swoje partie w utworze "Mrs. Mills" na solowym albumie "Earthling" Eddiego Veddera.

W rozmowie z "Rolling Stone" Jeff Ament ujawnił, że muzycy od razu zgodzili się co do kandydata na nowego perkusistę po odejściu Matta Camerona. Na razie fani wciąż czekają na oficjalne potwierdzenie nazwiska.

Basista Pearl Jam dodał, że chciałby, żeby zespół w 2027 r. wyruszył w trasę koncertową z nową płytą. Dotychczasowy dorobek zamyka "Dark Matter" z 2024 r.