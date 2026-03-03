6 marca, w dniu kinowej premiery "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", pojawi się również oficjalna ścieżka dźwiękowa do filmu. Zawierać będzie ona 36 utworów, w tym pięć zupełnie nowych nagrań.

Na płycie nie mogło zabraknąć wieloletnich współpracowników świata "Peaky Blinders" (w latach 2013-2022 wyemitowano sześć sezonów serialu). Antony Genn i Martin Slattery powracają, by skomponować oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu. Nowe, elektryzujące nagrania przygotowali także Grian Chatten z zespołu Fontaines D.C. oraz Amy Taylor z Amyl & the Sniffers.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Nick Cave, Fontaines D.C. i Lankum

Obok oryginalnego materiału na albumie znalazł się starannie wyselekcjonowany zestaw utworów artystów, którzy dotychczas kształtowali muzyczny charakter serii, w tym Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum oraz McLusky. Fani usłyszą nową wersję towarzyszącemu czołówce utworu "Red Right Hand" w wykonaniu Nicka Cave'a i Hunting The Wren (wersja Nieśmiertelny), przy którym współpracowali Grian Chatten z Lankum oraz dwa nowatorskie covery utworów zespołu Massive Attack. Jeden w wykonaniu Griana Chattena, a drugi w interpretacji Girl In The Year Above.

Muzycy Fontaines D.C., Girl in the Year Above, Lankum oraz McCluskey pojawili się 2 marca w Birmingham na uroczystej premierze filmu. "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" w Polsce pojawi się 20 marca na platformie Netflix.

"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders..." - czytamy w opisie produkcji.

W roli głównej powraca laureat Oscara Cillian Murphy (m.in. "Oppenheimer", "Ciche miejsce 2"). W obsadzie znaleźli się również m.in. Rebecca Ferguson ("Diuna", "Dom pełen dynamitu"), Tim Roth ("Wściekłe psy", "Nienawistna ósemka"), Barry Keoghan ("Saltburn", "Duchy Inisherin") oraz Stephen Graham ("Dojrzewanie", "Tysiąc ciosów").

Reżyserią zajął się Tom Harper ("Misja Stone", "Siła marzeń"), a scenariusz napisał Steven Knight ("Niewidoczni", "Locke").

Blanka nie kryła łez w "The Voice Kids". Cleo: Zaraz zacznę płakać materiały prasowe