Piersi to zespół powstały w Niemodlinie w 1984 r. Został założony z inicjatywy wokalisty, Pawła Kukiza (który pozostawał jego liderem aż do 2013 r.), a także gitarzysty Rafała Jezierskiego, basisty Zbigniewa Moździerskiego oraz perkusisty Andrzeja Olszewskiego. Formacja w trakcie swojej wieloletniej kariery wylansowała przeboje, takie jak "Całuj mnie", "Maryna", "Zośka" czy "O, Hela". Fani po dziś dzień kochają twórczość grupy za ich prześmiewcze teksty, jednocześnie poruszające ważne kwestie społeczne, polityczne i kulturalne w Polsce.

W 2013 r. doszło do roszad w składzie formacji - odszedł nie tylko Kukiz, lecz także klawiszowiec Krzysztof "Alladyn" Imiołczyk oraz gitarzysta Wojciech "Amorek" Cieślak. Zespół zdecydował się wówczas kontynuować karierę w odnowionym formacie. Rolę wokalisty objął Adam "Asan" Asanow, który do dziś pozostaje frontmanem grupy. Wiadomo, że były lider Piersi nie rozstał się z kolegami pokojowo. Muzycy do dziś pozostają w konflikcie, lecz w całej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Paweł Kukiz pojedna się z zespołem Piersi? Obecny lider "nie widzi żadnego problemu"

Zespół Piersi był w tym roku jedną z gwiazd Lata z Radiem i TVP. Przy okazji występu w Zakopanem portal Plotek zapytał Asana o to, czy chciałby kiedyś pojednać się z Kukizem. Okazuje się, że fani grupy mogą nie tracić nadziei na wspólny występ na jednej scenie, przykładowo przy okazji jubileuszu. Nowy lider kultowej formacji nie wyklucza bowiem scenicznej współpracy, a co więcej - wyznał nawet, że w dzieciństwie był fanem Pawła Kukiza.

"Dla nas takiego problemu nie ma, jeśli tylko Paweł wyraziłby taką ochotę, no to możemy siąść i porozmawiać. Ja osobiście nie widzę żadnego problemu. Dlatego śpiewam w zespole Piersi, ponieważ moim idolem z dzieciństwa był Paweł Kukiz. Kochałem jego muzykę, jego teksty. Jego teksty pamiętam do dzisiaj, znam je wszystkie na pamięć, a swoich, niestety, nie pamiętam i muszę używać prompterów. Gdyby Paweł znalazł czas i się zgodził, bo wiadomo, jest zajętym człowiekiem, ale jakby chciał, to zapraszamy" - powiedział Adam Asanow.

Batalia sądowa Pawła Kukiza i byłych kolegów z zespołu Piersi rozpoczęła się w 2013 r.

Warto przypomnieć, że konflikt pomiędzy Pawłem Kukizem i zespołem Piersi zaostrzył się, gdy wokalista odszedł z grupy, a Zbigniew Moździerski zgłosił słowno-graficzny znak formacji do Urzędu Patentowego RP. Od tamtego momentu były frontman nie mógł używać nazwy kapeli w swojej działalności. W konsekwencji Kukiz złożył do sądu pozew, w którym domagał się, aby jego byli koledzy zaprzestali posługiwania się nazwą i logotypem Piersi, podkreślając, że są to wyłącznie jego dobra osobiste.

Pod koniec 2016 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał orzeczenie, w którym poinformował, że muzycy zespołu nie naruszają zasad prawnych. Od tamtej pory mogą swobodnie posługiwać się nazwą zespołu, co nie podoba się Kukizowi.