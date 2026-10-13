Wydana w 2003 roku płyta "Borysewicz & Kukiz" przyniosła takie utwory, jak m.in. "Bo tutaj jest jak jest", "Jest taki dzień", "Niby jestem niby nie" oraz "Jeśli tylko chcesz" (dwa ostatnie powstały do filmu fabularnego "E=mc?" Olafa Lubaszenki).

Jesienią 2015 r. zapowiadano drugi album duetu, ale Paweł Kukiz ogłosił, że wytwórnia zerwała z nim kontrakt w związku z jego startem w kampanii prezydenckiej. Zamiast drugiej odsłony współpracy gitarzysty Lady Pank z byłym wokalistą Piersi otrzymaliśmy album "Borysewicz & Brzozowski" z Rafałem Brzozowskim.

Po latach relacje Kukiza z Borysewiczem osłabły w związku z działalnością polityczną tego pierwszego, który od 2015 r. zasiada w Sejmie - początkowo z listy własnego komitetu Kukiz'15, a w wyborach w 2023 r. wszedł do parlamentu z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Paweł Kukiz kpi z Jana Borysewicza. "Człowiek, którego nie dało się uciszyć"

W 2021 r. po głosowaniu w sprawie tzw. lex TVN (Kukiz poparł tę ustawę), Jan Borysewicz w mediach społecznościowych opublikował okładkę ich wspólnej płyty z zamazanym nazwiskiem wokalisty.

"Niestety ja nie jestem tym zaskoczony, bo nawet jak był moim kolegą, to i tak nigdy nie można było na niego liczyć... Boję się o moją Polskę" - napisał wtedy gitarzysta Lady Pank.

Teraz mamy kolejną odsłonę ich konfliktu - Paweł Kukiz zaprezentował parodię zwiastuna filmu "Mniej obcy" (Netflix), który opowiada o życiu Jana Borysewicza i jego zespole.

"Na Netflixie można obejrzeć film 'Mniej obcy' opowiadający historię Jana Bo. Myślę, że za jakiś czas powinien ukazać się kolejny film pełnometrażowy rozwijający pokazany w 'Mniej obcy' wątek Jana - antykomunistycznego opozycjonisty, patrioty i filantropa pt. 'Człowiek, którego nie dało się uciszyć'" - napisał Kukiz, pokazując nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, w którym Borysewicz od najmłodszych lat działa w antykomunistycznym podziemiu, pomagając Lechowi Wałęsie.