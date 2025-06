W latach 80., gdy po raz pierwszy doszło do zmian personalnych w Kiss, postanowiono zmienić image nowych muzyków. W ten sposób powitaliśmy The Wiza, którym w latach 1982-1983 był Vinnie Vincent oraz The Foxa, za którego między 1980 a 1983 przebierał się Eric Carr. Zdaniem Paula Stanleya - gitarzysty i współzałożyciela Kiss, był to spory błąd.