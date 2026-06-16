Paul McCartney zdradził, że ma problemy ze słuchem. "Robi się naprawdę dziwnie"

Podczas spotkania z publicznością w londyńskim Roundhouse Paul McCartney rozmawiał z komikiem Robem Brydonem o nowym albumie "The Boys of Dungeon Lane", który niedawno trafił na szczyt brytyjskiej listy sprzedaży. W pewnym momencie rozmowa zeszła jednak na temat zdrowia i codziennych wyzwań związanych z wiekiem. Muzyk nie ukrywał, że zauważa u siebie postępujące problemy ze słuchem.

"Mój słuch bywa zawodny. Ogólnie jest całkiem niezły, ale czasami umykają mi niewielkie fragmenty słów i wtedy robi się naprawdę dziwnie" - opowiadał.

Na potwierdzenie swoich słów przywołał zabawną sytuację z udziałem żony Nancy Shevell.

"Rozmawiałem kiedyś z Nancy. Okazało się, że mówiła o jedzeniu czy czymś podobnym, ale źle ją usłyszałem i nagle zapytałem: 'A co ma z tym wspólnego Sid Bernstein?'. Oczywiście wcale o nim nie mówiła" - wspominał z uśmiechem.

Sid Bernstein był amerykańskim promotorem koncertowym, który odegrał istotną rolę w sprowadzeniu The Beatles do Stanów Zjednoczonych w latach 60.

Dopiero teraz zrozumiał starsze pokolenie

McCartney przyznał, że doświadczenia związane z utratą słuchu całkowicie zmieniły jego spojrzenie na proces starzenia. Wspomniał, że jako dziecko często błędnie oceniał starszych ludzi.

"Kiedy byliśmy młodzi, patrzyliśmy na wiele starszych osób i, szczerze mówiąc, wydawało nam się, że są trochę ociężali umysłowo. Tak się wtedy myślało" - powiedział.

Dziś patrzy na to zupełnie inaczej.

"Z czasem człowiek uświadamia sobie, że wielu starszych ludzi po prostu nie słyszało pytania. To nie był problem z myśleniem, tylko ze słuchem" - dodał.

Szczególnie refleksyjny moment rozmowy dotyczył słynnego utworu The Beatles "When I'm 64". McCartney napisał jego pierwsze szkice jeszcze jako nastolatek, a piosenka z czasem stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentarzy zespołu na temat upływu czasu.

"Kiedy pisałem "When I'm 64", myślałem: '64 lata? Boże, to przecież strasznie dużo'. Potem sam miałem 64 lata. Później 74. A teraz za chwilę skończę 84" - zauważył.

McCartney zdradza receptę na dobrą formę

Mimo problemów ze słuchem artysta pozostaje w doskonałej kondycji. McCartney od lat jest zwolennikiem diety wegetariańskiej i regularnej aktywności fizycznej.

"Dzisiaj ćwiczę trochę więcej. W szkole nie cierpiałem lekcji wychowania fizycznego, ale teraz chodzę na siłownię i ćwiczę Pilates. To naprawdę pomaga" - wyjaśnił.

Muzyk od dekad promuje także ideę ograniczania spożycia mięsa. Razem z córkami Mary i Stellą McCartney prowadzi kampanię Meat Free Monday, zachęcającą do wprowadzania bezmięsnych dni do codziennego jadłospisu.

Kolejny rekord byłego Beatlesa

Problemy zdrowotne nie przeszkadzają McCartneyowi w odnoszeniu kolejnych sukcesów. Jego najnowszy album "The Boys of Dungeon Lane", nagrany we współpracy z producentem Andrew Wattem, zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Materiał powstawał przez kilka lat pomiędzy kolejnymi etapami trasy "Got Back", w studiach w Los Angeles oraz należącym do muzyka Hogg Hill Mill w East Sussex.

To pierwszy autorski album McCartneya od czasu wydanego w 2020 roku "McCartney III" i zarazem już 24. płyta w jego dorobku, która dotarła na szczyt brytyjskiego zestawienia.

"Jesteśmy z tego naprawdę dumni. Kiedy tworzysz muzykę, chcesz, żeby ludzie ją polubili. A jeśli podoba im się na tyle, by wynieść ją na pierwsze miejsce listy przebojów, to znak, że trafiła do odbiorców" - podsumował artysta.

Jakby tego było mało, już w lipcu fani usłyszą McCartneya również na nowym albumie The Rolling Stones "Foreign Tongues", gdzie pojawi się jako gość specjalny.





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