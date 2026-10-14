Paul McCartney ma problem z nowym filmem o sobie. Zwrócił uwagę na szczegół

Paul McCartney pojawił się w podcaście "Good Hang" prowadzonym przez Amy Poehler. Rozmowa zeszła na temat pozostałych członków The Beatles, a prowadząca zapytała, który z muzyków był najwyższy.

Odpowiedź McCartneya była stanowcza. Jak przekonywał, on, John Lennon i George Harrison byli podobnego wzrostu. Nieco niższy miał być jedynie Ringo Starr.

"Wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Wszyscy jesteśmy tego samego wzrostu" - podkreślił 84-letni artysta.

Paul McCartney nie wybaczył tego twórcom "Nowhere Boy"

Niepozorne pytanie przypomniało mu o filmie "Nowhere Boy" z 2009 roku. Produkcja opowiadała o młodości Johna Lennona, którego zagrał Aaron Taylor-Johnson. W rolę Paula McCartneya wcielił się natomiast Thomas Brodie-Sangster.

McCartneyowi nie spodobało się, że jego ekranowa wersja była wyraźnie niższa od Lennona. Muzyk miał również zastrzeżenia do sposobu pokazania relacji przyszłych Beatlesów.

"Moja postać jest trochę słabowita, mniejsza od Johna. John przewraca mnie na ziemię. Powiedziałem: 'Sam, to nie jest prawda!'" - wspominał.

Reżyserka Sam Taylor-Johnson tłumaczyła mu wówczas, że nakręciła film fabularny, a nie dokument. Ten argument nie przekonał zainteresowanego. Jak żartował, na ekranie został "małym Paulem", podczas gdy Lennon urósł do roli wielkiego bohatera.

Paul Mescal zagra gwiazdora The Beatles

Temat wrócił przy okazji powstającej serii filmów Sama Mendesa. Reżyser przygotowuje cztery osobne produkcje, z których każda ma przedstawić historię jednego członka The Beatles. Paula McCartneya zagra Paul Mescal, a Johna Lennona - Harris Dickinson.

Problem w tym, że Dickinson jest wyższy od Mescala. Gdy McCartney zobaczył zdjęcie aktorów odtwarzających słynne przejście przez pasy na Abbey Road, znów zauważył znajomą dysproporcję.

"Napisałem mu: 'Sam! Jest mniejszy! Nie rób tego! Obiecałeś, że tego nie zrobisz!'" - opowiadał ze śmiechem.

Mendes zapewnił, że wrażenie wynikało jedynie z ułożenia kroków aktorów. Niedługo później przesłał artyście inne ujęcie, na którym filmowi McCartney i Lennon wyglądali już na równych wzrostem.

Wspomnienie Lindy McCartney wywołało łzy

Rozmowa z Amy Poehler miała także znacznie bardziej osobisty moment. Muzyk wrócił wspomnieniami do Lindy McCartney, swojej pierwszej żony, która zmarła w 1998 roku.

Opowiadał o jej miłości do zwierząt i zaangażowaniu w promowanie wegetarianizmu. Wspomniał między innymi, że Linda potrafiła troskliwie podnosić znalezione w ogrodzie żaby, ponieważ każde stworzenie traktowała z ogromną czułością.

W pewnej chwili głos muzyka zaczął się łamać. "Robię się emocjonalny" - przyznał, ocierając łzy.

"Była kimś wyjątkowym. Bardzo, bardzo silną kobietą" - powiedział o żonie, z którą spędził blisko trzy dekady.