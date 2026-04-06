Patrycja Markowska pokazała się ze słynnym ojcem. Nagranie obiegło sieć

Alicja Rudnicka

Legendarny wokalista zespołu Perfect, od kilku lat praktycznie nieobecny publicznie, pojawił się na nagraniu udostępnionym przez córkę, Patrycję Markowską. Wideo, na którym oboje oddają się muzyce, szybko stało się hitem internetu, a komentarze pełne były wzruszenia i tęsknoty.

Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska razem na scenie. Grzegorz trzyma mikrofon i przytula córkę
Tegoroczne Święta Wielkanocne rodzina Markowskich spędziła w słonecznej Hiszpanii. Patrycja Markowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym śpiewa, a jej ojciec akompaniuje jej na gitarze. Artystka napisała: "Takie rodzinne świąteczne jam-owanie smakuje mi zawsze wyjątkowo", podkreślając, że te chwile są dla niej szczególnie ważne.

Fani natychmiast zaczęli dzielić się swoimi emocjami. "Jak dobrze widzieć pana Grzegorza!", "Tęsknię za panem! Brakuje pana w przestrzeni muzycznej", "Serdeczne pozdrowienia dla taty. Z całym szacunkiem dla jego decyzji, ale szkoda, że już nie koncertuje" - to tylko niektóre z komentarzy. Wiele osób przyznało też, że początkowo zaskoczył ich czarno-biały filtr wideo. "Wystraszyłam się w pierwszej chwili, bo zobaczyłam pana Grzegorza na czarno-białym filmie. Myślałam, że umarł…" - pisała jedna z internautek.

Grzegorz Markowski po przejściu na emeryturę

Grzegorz Markowski, wokalista Perfectu, w 2021 roku zdecydował się zakończyć karierę sceniczną. Powodem była pogarszająca się kondycja zdrowotna, która uniemożliwiała mu dalsze występy na dawnym poziomie. "Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, o których wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś" - tłumaczył w mediach społecznościowych.

Od tamtej pory Markowski praktycznie wycofał się z życia publicznego. O jego zdrowiu i codziennym życiu informuje głównie córka. Patrycja wielokrotnie podkreślała, że ojciec świetnie odnalazł się na emeryturze i ceni sobie spokój oraz prywatność.

