Patrycja Markowska pokazała się ze słynnym ojcem. Nagranie obiegło sieć

Tegoroczne Święta Wielkanocne rodzina Markowskich spędziła w słonecznej Hiszpanii. Patrycja Markowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym śpiewa, a jej ojciec akompaniuje jej na gitarze. Artystka napisała: "Takie rodzinne świąteczne jam-owanie smakuje mi zawsze wyjątkowo", podkreślając, że te chwile są dla niej szczególnie ważne.

Fani natychmiast zaczęli dzielić się swoimi emocjami. "Jak dobrze widzieć pana Grzegorza!", "Tęsknię za panem! Brakuje pana w przestrzeni muzycznej", "Serdeczne pozdrowienia dla taty. Z całym szacunkiem dla jego decyzji, ale szkoda, że już nie koncertuje" - to tylko niektóre z komentarzy. Wiele osób przyznało też, że początkowo zaskoczył ich czarno-biały filtr wideo. "Wystraszyłam się w pierwszej chwili, bo zobaczyłam pana Grzegorza na czarno-białym filmie. Myślałam, że umarł…" - pisała jedna z internautek.

Grzegorz Markowski po przejściu na emeryturę

Grzegorz Markowski, wokalista Perfectu, w 2021 roku zdecydował się zakończyć karierę sceniczną. Powodem była pogarszająca się kondycja zdrowotna, która uniemożliwiała mu dalsze występy na dawnym poziomie. "Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, o których wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś" - tłumaczył w mediach społecznościowych.

Patrycja Markowska pokazała swojego ojca na Instagramie

Od tamtej pory Markowski praktycznie wycofał się z życia publicznego. O jego zdrowiu i codziennym życiu informuje głównie córka. Patrycja wielokrotnie podkreślała, że ojciec świetnie odnalazł się na emeryturze i ceni sobie spokój oraz prywatność.

