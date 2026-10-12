Patrycja Markowska nie spodziewała się tych słów. Poszło o znanego ojca

Patrycja Markowska wybrała się po warzywa, gdy zauważyła przyglądającego się jej chłopca. Wokalistka przez moment była przekonana, że rozpoznał ją przedstawiciel młodszego pokolenia.

"Ja już włosy poprawiam i mówię: 'Boże, młode pokolenie i tak mnie poznaje?'. On patrzy tak na mnie: 'No ja pani nie poznałem, ale mama mówi, że pani chyba jest znana'" - opowiedziała w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Chwilę później pojawiła się matka chłopca i rozwiązała zagadkę. Nie wspomniała jednak o piosenkach Patrycji Markowskiej, tylko przedstawiła ją jako córkę Grzegorza Markowskiego. Następnie zaczęła opowiadać o własnych wspomnieniach związanych z liderem Perfectu.

Patrycja Markowska: "Dla niektórych i tak będę córką mojego taty"

Artystka nie ukrywa, że sytuacja na moment wybiła ją z rytmu. Po 25 latach kariery ma przecież własny dorobek i publiczność, która od dawna przychodzi na jej koncerty.

"No dobra, pierwszy cios plaskacza, ale mówię: to mogę przeżyć jeszcze. Ja sobie myślę: chyba dziesięć wydanych płyt, 50 singli, a dla niektórych i tak będę córką mojego taty. Tak się zastanawiałam sama nad tym, czy mnie to zabolało" - przyznała.

Ostatecznie uznała, że nie ma powodów do rozczarowania. Zamiast skupiać się na tym, że rozmówczyni pominęła jej własne osiągnięcia, doceniła pamięć o twórczości ojca.

"Pomyślałam sobie: Boże, jak miło, że lubią mojego tatę, że wspominają, że ktoś też pamięta starsze piosenki, że mówi o tym młodym ludziom" - stwierdziła.

Markowska podkreśliła, że nie musi już nikomu udowadniać swojej pozycji. Jak zaznaczyła, nie może narzekać ani na frekwencję podczas koncertów, ani na brak sukcesów. Jej zdaniem do podobnych sytuacji najlepiej podchodzić z dystansem.

Czy Grzegorz Markowski wróci na scenę?

Grzegorz Markowski od kilku lat nie koncertuje regularnie. Niedawno zrobił wyjątek dla córki i pojawił się podczas jubileuszu jej 25-lecia na scenie. Wspólny występ nie oznacza jednak, że były lider Perfectu planuje powrót do dawnej aktywności.

Patrycja Markowska tłumaczyła, że jej ojciec czuje się dobrze, ale nie chce już pracować w takim tempie jak kiedyś.

"On dawał z siebie bardzo dużo, spalał się w tej pracy, nie stawiał granic" - mówiła wokalistka.