Pastiszowy hit uratował jego finanse. Tak "buntownik" z Blur uniknął bankructwa

"Byłem wyjętym spod prawa, buntownikiem, gwiazdą. Obowiązkiem gwiazd rocka jest pozwalać sobie na przekraczanie rozsądnych granic. Gdybym nie potrafił zachować się lekkomyślnie i ekstremalnie, oznaczałoby to, że nie wykonywałem swojej pracy należycie" - opowiadał o sobie Alex James w swojej książce "Bit of Blur". Basista brytyjskiej grupy Blur przez lata mocno rock'n'rollowego trybu życia wydał fortunę na używki.

Uniknąć bankructwa nieoczekiwanie pomógł mu utwór "Vindaloo" projektu Fat Les, który stworzył ze swoimi imprezowymi przyjaciółmi: aktorem Keithem Allenem (on napisał tekst) i artystą Damienem Hirstem. James skomponował "Vindaloo" razem z Guyem Prattem, wieloletnim koncertowym basistą Pink Floyd.

Pastiszowy hit uratował finanse basisty Blur

To właśnie tantiemy z tej piosenki z 1998 r. uratowały finanse Alexa Jamesa.

"Jeśli Anglia dobrze radzi sobie w turnieju, aż trudno uwierzyć, jak często ten utwór jest odtwarzany. Kiedy Anglia dotarła do finału mistrzostw Europy w 2024 roku, wydaje mi się, że w tamtym okresie rozliczeniowym ten utwór zarobił więcej niż cały katalog Blur" - opowiada basista w rozmowie z "Daily Star".

57-letni muzyk nie kryje, że to zestawienie wciąż jest dla niego niewiarygodne.

"To naprawdę szalone, bo przecież nie śpiewają jej w Szkocji. Gdy pomyśli się o Blur - dziewięć albumów i globalny zasięg - oraz o Fat Les, które ma właściwie jedną piosenkę i jest ograniczone praktycznie do Anglii, to brzmi wręcz niewiarygodnie. To jak piosenki bożonarodzeniowe. Te same utwory wracają co roku i zawsze są grane. Mariah Carey ma zapewnione dochody na długie dekady. W przypadku piłki nożnej takie święta odbywają się co dwa lata" - podkreśla, nawiązując do mistrzostw świata i Europy.

Utwór pierwotnie był pomyślany jako pastiszowy nieoficjalny hymn Anglii na piłkarskie mistrzostwa świata w 1998 r. Podczas zawodów odbywających się we Francji reprezentacja Trzech Lwów wyszła z grupy, ale po rzutach karnych odpadła z Argentyną w 1/16 finału. Piosenka "Vindaloo" nieoczekiwanie stała się wielkim przebojem, docierając do 2. miejsca brytyjskiej listy.

Fat Les i ich piłkarskie przeboje

Wówczas Angielska Federacja Piłkarska zaproponowała Fat Les przygotowanie piosenki na Euro 2000. Ich wersja hymnu "Jerusalem" z orkiestrą symfoniczną i chórami kosztowała ponad 50 tys. funtów. Okazało się, że więcej wcale nie znaczy lepiej - 10. miejsce było jednak rozczarowaniem; tak samo jak wyniki reprezentacji, która nie wyszła z grupy.

Z kolei na mistrzostwa świata 2002 w Korei Południowej i Japonii Fat Les ponownie nagrali swój utwór "Who Invented Fish and Chips". Było to pierwsze nagranie i wideo z udziałem debiutującej wówczas 17-letniej Lily Allen, prywatnie córki Keitha Allena. Piosenka przepadła na listach, ale wówczas kadra Anglii dotarła do ćwierćfinału.

Dodajmy, że po trasie promującej wydanie płyty "The Ballad of Darren" (2023) wokalista Damon Albarn przekazał, że Blur ponownie zawiesza działalność. Legenda brit popu już kilkakrotnie robiła sobie przerwę, bo muzycy często zajmują się swoimi innymi projektami. Albarn i rysownik Jamie Hewlett tworzą grupę Gorillaz, z kolei gitarzysta Graham Coxon i Rose Elinor Dougall działają w The Waeve. Perkusista Dave Rowntree w styczniu 2023 r. wypuścił solowy debiutancki album "Radio Songs".

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