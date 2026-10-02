"Amsterdamage" będzie szóstym longplayem w dorobku Palaye Royale. Album ukaże się 22 stycznia nakładem Sumerian Records. Fani dostaną zatem około półtora miesiąca na poznanie nowych piosenek przed koncertem. 2 października zespół wydał singiel "Lost in Translation". Z tej okazji zagrał też darmowy akustyczny koncert na ulicy w Londynie.

Polscy fani dobrze znają koncertową energię Palaye Royale. Zespół grał u nas zarówno własne koncerty, jak i na festiwalach Summer Punch i Pol'and'Rock. Na scenie łączy przebojowe melodie brit-popu z glam rockiem i art-punkiem, a do tego stawia na wyrazistą oprawę wizualną.

Palaye Royale w Warszawie: bilety

Przedsprzedaż rozpocznie się w środę 7 października o godz. 10:00, na oficjalniej stronie organizatora wydarzenia - Winiary Bookings. Sprzedaż ogólna punktach ruszy od piątku 9 października również od godz. 10:00.

Od Kropp Circle do wielkich aren

Za Palaye Royale stoją trzej bracia: wokalista Remington Leith, gitarzysta i klawiszowiec Sebastian Danzig oraz perkusista Emerson Barrett. Zaczynali w 2008 roku w Las Vegas jako Kropp Circle, nastoletni zespół grający łagodny, akustyczny rock. Nazwa pochodziła od ich prawdziwego nazwiska, Kropp. Grupa trafiła nawet do internetowego programu Radio Disney.

W 2011 roku muzycy przenieśli się do Los Angeles i zmienili nazwę na Palaye Royale. Nawiązali w ten sposób do sali tanecznej Palais Royale w Toronto, w której poznali się ich dziadkowie. Na sukces musieli zapracować. Przez jakiś czas sypiali w pożyczonym od mamy samochodzie, a w latach 2015-2017 grali średnio około 220 koncertów rocznie. Pierwszy duży sukces przyszedł w 2014 roku, gdy jako zespół bez kontraktu wygrali internetowy plebiscyt MTV Musical March Madness.

W 2015 roku podpisali kontrakt z Sumerian Records. Rok później wydali debiutancki album "Boom Boom Room (Side A)", a po nim "Boom Boom Room (Side B)" (2018), "The Bastards" (2020), "Fever Dream" (2022) i "Death or Glory" (2024). Za kolejne płyty dostali między innymi nagrodę Alternative Press Music Awards dla najlepszego zespołu undergroundowego i kanadyjską nagrodę Juno dla przełomowej grupy roku.