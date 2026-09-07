"Don't look back in anger" (Nie patrz wstecz ze złością) - to tytuł bardzo oczekiwanego w Wenecji, zaprezentowanego poza głównym konkursem dokumentu, który wyreżyserowali Dylan Southern i Will Lovelace. Autorem scenariusza jest Steven Knight, twórca popularnego serialu "Peaky Blinders".

Tytuł dokumentu o pojednaniu braci - legend rocka z Manchesteru i ich zeszłorocznej trasie koncertowej przywołuje ich słynny przebój, który rozbrzmiewał na Lido w Wenecji, gdzie najwierniejsi fani Oasis od rana przez wiele godzin czekali na przyjazd idoli.

Liderzy Oasis owacyjnie przyjęci w Wenecji

Bracia Gallagher nie zawiedli fanów stojących za barierkami pałacu festiwalowego i rozdawali autografy, robili sobie z nimi selfie. Niektórych nawet wyściskali. Nie chcieli natomiast rozmawiać z dziennikarzami.

Podczas sesji zdjęciowej Liam podniósł rękę Noela w geście, którym zaczynają każdy koncert. W ich przypadku, po latach bardzo poważnego i czasem niedającego nadziei konfliktu ma on, jak się podkreśla, szczególną wymowę, zgodnie z tytułem ich piosenki i filmu dokumentalnego.

Ogromnym aplauzem zostali powitani także w sali festiwalowej na początku projekcji.

Wcześniej muzycy nie uczestniczyli w konferencji prasowej razem z twórcami filmu. Zrobili sobie tylko zdjęcie z dyrektorem festiwalu Alberto Barberą. Na jego widok Liam Gallagher zapytał, żartując, czy to George Clooney.

Przypomnijmy, że do niedawna jeszcze mocno skłóceni bracia Noel i Liam Gallagherowie po 16 latach przerwy wrócili pod szyldem "Oasis Live '25 World Tour". Trasa została obwołana jednym z największych wydarzeń koncertowych ub. roku. W sumie odbyło się 41 występów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Ameryce Północnej i Środkowej (USA, Kanada, Meksyk), Azji (Korea Południowa, Japonia), Australii i Ameryce Południowej (Argentyna, Chile, Brazylia).

Koncertowy skład poza braćmi Liamem i Noelem Gallagherami uzupełniali muzycy wcześniej występujący w Oasis: Andy Bell (bas), Gem Archer (gitara) i Paul "Bonehead" Arthurs (gitara) oraz amerykański perkusista Joey Waronker (m.in. Beck, R.E.M., Roger Waters, Atoms for Peace). Na scenie wspierali ich dodatkowo Christian Madden (klawisze), Steve Hamilton (saksofon), Joe Auckland (trąbka) i Alastair White (puzon). Podczas koncertów w Azji i Australii Paula Arthursa (przechodził wówczas leczenie w związku ze zdiagnozowaniem u niego raka prostaty) zastępował Mike Moore.

Wszystko wskazuje na to, że Oasis wróci z przytupem na scenę w 2027 r. Na profilach grupy w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się tajemnicze filmiki, z których fani odczytują miejsca i daty nowych koncertów. Nieoficjalne informacje wskazują, że zespół zagra w sumie 23 razy w Wielkiej Brytanii (w tym 12 koncertów na Etihad Stadium w Manchesterze, i kolejne sześć w Knebworth Park i pięć na Celtic Park w Glasgow). W planach są też pojedyncze występy w Europie kontynentalnej.

Informator "The Sun" podał, że koncerty odbędą się również m.in. w Paryżu, Monachium, Rzymie, Amsterdamie i Barcelonie.