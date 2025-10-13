Wydawnictwo "ORKIESTRA DOROSŁYCH DZIECI LIVE" będzie zapisem koncertu z Pol'and'Rock Festival 2024. Całość zapowiada singel "Mój dom", który w oryginale pochodzi z repertuaru grupy Ira.

Gitarową podporą Orkiestry Dorosłych Dzieci są autor przeboju "Mój dom" Kuba Płucisz oraz Piotr Łukaszewski.

Orkiestra Dorosłych Dzieci na festiwalu Jurka Owsiaka

"Utwór, który otwiera tę historię i przypomina, gdzie naprawdę bije nasze muzyczne serce" - podkreślają muzycy supergrupy.

"Ten koncert był dla nas czymś więcej niż tylko występem. Był spotkaniem ludzi, pasji i emocji, które razem stworzyły wyjątkowy moment" - dodają.

Orkiestra Dorosłych Dzieci przypomina wielkie przeboje polskiego rocka

Szyld Orkiestra Dorosłych Dzieci nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo , w której w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewał Grzegorz Kupczyk , obecnie lider CETI i wokalista tej muzycznej Orkiestry.

Poza Kupczykiem, Płuciszem i Łukaszewskim trzon supergrupy tworzą Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. basista Oddziału Zamkniętego), Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. gitarzysta Oddziału Zamkniętego), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista znany z m.in. Acid Drinkers, Flapjack, SIQ) i Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu wspomniany Piotr Łukaszewski). Dodajmy, że Ornette i Oziabło towarzyszą Kupczykowi w jego solowym zespole.

Podczas koncertu na Małej Scenie na Pol'and'Rocku 2024 w Czaplinku nie zabrakło gości specjalnych. Byli to: liderzy Red Lips - prywatnie będący małżeństwem wokalistka Joanna "Ruda" Lazer i gitarzysta Łukasz Lazer, Tatiana Okupnik, Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grupy Proletaryat), Krzysztof Sokołowski (wokalista zespołu Nocny Kochanek), Maciej Balcar (wieloletni wokalista Dżemu), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki), Grzegorz Skawiński (lider Kombii) i wokalistka OZI.

