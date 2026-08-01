Orkiestra Dorosłych Dzieci na Pol'and'Rock Festivalu: To jest sól tej ziemi

Michał Boroń

Michał Boroń

Polska supergrupa Orkiestra Dorosłych Dzieci po dwóch latach wróciła na Pol'and'Rock Festival. Tym razem gwiazdorski skład przypomniał największe przeboje rodzimego rocka z naciskiem na lata 80. i 90. na Dużej Scenie. Przed koncertem rozpoczynającym trzeci dzień imprezy Jurka Owsiaka muzycy znaleźli czas specjalnie dla Interii.

Kuba Płucisz z Orkiestry Dorosłych Dzieci gra na gitarze elektrycznej na scenie Pol'and'Rock Festivalu.
Kuba Płucisz (Orkiestra Dorosłych Dzieci) na Pol'and'Rock FestivaluMarcin BieleckiPAP

Szyld Orkiestra Dorosłych Dzieci nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo, której wokalistą w latach 1982-89 i 1996-2007 był Grzegorz Kupczyk. Razem z nim w tej gwiazdorskiej orkiestrze występują byli gitarzyści grupy IRA, odpowiedzialni za jej największe przeboje - Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski, Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. basista Oddziału Zamkniętego, lider swojego projektu Ornette, wspiera też Kupczyka w jego solowym zespole) i Sebastian Makowski (wokalista zespołu Ptaky, w której gra również Piotr Łukaszewski).

To trzon formacji, której skład bywa płynny ze względu na liczne zobowiązania muzyków - w Czaplinku dodatkowo pojawi się młodzież: perkusista Michał Dolski (Titus Tommy Gunn, Ptaky, Moyra), gitarzysta i klawiszowiec Mikołaj Łukaszewski (prywatnie syn Piotra) oraz żeński chórek: Anna Czyszczoń, Katarzyna Bieńkowska, Ozaya i Patrycja Brejnak.

Orkiestra Dorosłych Dzieci to również muzyczni przyjaciele, otrzaskani w bojach Maciej Balcar (były wieloletni wokalista Dżemu), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki, która w piątek grała na Małej Scenie Pol'and'Rocka), Tomasz "Oley" Olejnik (potężny głos Proletaryatu) i Wojtek Hoffmann (gitarzysta i lider Turbo).

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Michał Boroń
Oliwia Kopcik
Michał Boroń, Oliwia Kopcik

Orkiestra Dorosłych Dzieci na Pol'and'Rock Festivalu: To jest sól tej ziemi

Fajnie móc obserwować, jak wielką frajdę sprawia im nie tylko towarzyskie spotkanie, ale również wspólne granie przed wielotysięczną publicznością. W 2024 r. supergrupa pojawiła się na Małej Scenie (tylko z nazwy) - wówczas ten przecież bardzo duży namiot wydawał się zbyt mały, by pomieścić muzyczne talenty (gościnnie wtedy byli obecni również m.in. Grzegorz Skawiński z Kombii, Tatiana Okupnik, Krzysztof Sokołowski z Nocnego Kochanka oraz Ruda i Łukasz Lazer z Red Lips). Teraz te "dorosłe dzieci" otwarły Dużą Scenę trzeciego, ostatniego dnia festiwalu. Mimo niesprzyjających warunków (padający deszcz, temperatura w stosunku do dwóch upalnych dni poleciała chyba o połowę) Orkiestra zebrała całkiem sporą widownię.

Dostaliśmy rockową nostalgię na sterydach, bo przecież panowie (z wsparciem śpiewających pań w chórkach) sięgają po swoje największe przeboje z naciskiem na lata 80. i 90., pochodzące z repertuaru tych zespołów, w których występowali muzycy składu. Nie zabrakło więc takich hitów, jak "Ziemi sól" Proletaryatu, "I nikomu nie wolno się z tego śmiać" Kobranocki (to polski cover "Armee der Verlierer" niemieckiego zespołu Die Toten Hosen), "Ten wasz świat" Oddziału Zamkniętego, "Ach! Nie bądź taki śmiały" i "Dorosłe dzieci" Turbo czy "Bierz mnie" grupy IRA.

- Chciałem podkreślić, że skład tego zespołu to jest sól tej ziemi, mogę tak bezczelnie powiedzieć - opowiada nam Kuba Płucisz.

- My niesiemy taki kaganek pasji, radości, treści, często wręcz takiej o której mało kto pamięta, empatii, wartościowych rzeczy, które pośród codziennych spraw często umykają - podkreśla Tomasz "Oley" Olejnik.

- Nie ma takich składów, to co my robimy, to jest coś wyjątkowego. (...) Te piosenki przeżywają, te utwory przetrwały - podsumowuje Kuba Płucisz w rozmowie z Interią.

Orkiestra Dorosłych Dzieci: Niesiemy kaganek empatiiINTERIA.PL
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