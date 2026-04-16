Orkiestra Dorosłych Dzieci na Gitarowym Rekordzie Świata we Wrocławiu. "Mamy to!"

Michał Boroń

1 maja na Rynku we Wrocławiu odbędzie się kolejna próba pobicia Gitarowego Rekordu Świata. Podczas imprezy pojawi się m.in. Orkiestra Dorosłych Dzieci, czyli polska supergrupa tworzona przez muzyków znanych z m.in. zespołów Ira, Turbo i Oddział Zamknięty.

Kuba Płucisz z Orkiestrą Dorosłych Dzieci zagra na Gitarowym Rekordzie Świata we Wrocławiu

Organizatorzy imprezy dowodzonej przez Leszka Cichońskiego podkreślają, że w tym roku imprezy Gitarowego Rekordu Świata na wrocławskim Rynku rozbudowane będą o pełne koncerty gwiazd, które potrwają do godzin wieczornych. Święto gitary odbędzie się 1 maja już po raz 24.

"W roku 2025 zagrały razem 8122 gitary - do ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata potrzebujemy również Ciebie - dołącz do wydarzenia, zaproś znajomych! Aby zagrać na Gitarowym Rekordzie Świata, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E, potrzebnych do zagrania utworu 'Hey Joe' Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele" - czytamy w zapowiedzi.

Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu z udziałem gwiazd

1 maja (ok. godz. 18) darmowy koncert na Rynku da formacja Clearwater Creedence Revival, czyli tribute band Creedence Clearwater Revival, grupy pamiętanej z takich przebojów, jak m.in. "Have You Ever Seen the Rain?", "Proud Mary", "Bad Moon Rising", "Fortunate Son" czy "Down on the Corner". W składzie Clearwater Creedence Revival występuje m.in. Peter Barton, wokalista i gitarzysta znany z Animals and Friends.

Zobacz również:

Paul Stanley i Gene Simmons z grupy Kiss w Białym Domu, z prawej aktor Sylvester Stallone - Waszyngton, 6 grudnia 2025 r.
Rock

Kiss jako awatary w Las Vegas. Zdradzili pierwsze szczegóły

Michał Boroń
Michał Boroń

Do tej ekipy dołączyła właśnie polska supergrupa Orkiestra Dorosłych Dzieci. Na scenie pojawią się m.in. tworzący trzon składu wokalista Grzegorz Kupczyk (w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewający w Turbo), byli gitarzyści grupy IRA, odpowiedzialni za jej największe przeboje Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski, Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. basista Oddziału Zamkniętego, lider swojego projektu Ornette, wspiera też Kupczyka w jego solowym zespole) oraz Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu wspomniany Piotr Łukaszewski).

Dodajmy, że szyld Orkiestra Dorosłych Dzieci nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo.

"Mamy to! 1 maja wpadniemy do Wrocławia na Gitarowy Rekord Guinnessa. Dziękujemy za zaproszenie" - czytamy we wpisie ODD.

Supergrupa na koncertach przypomina największe przeboje rodzimego rocka z naciskiem na lata 80. i 90. pochodzące z repertuaru tych zespołów, w których występowali muzycy składu. Na liście znajdują się m.in. "Mój dom" grupy IRA czy "Dorosłe dzieci" Turbo.

Grali koncerty przed Kwiatkowskim i Miuoshem. Rompey z disco polo w "MBTM"Polsat Promocja

Najnowsze