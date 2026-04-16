Organizatorzy imprezy dowodzonej przez Leszka Cichońskiego podkreślają, że w tym roku imprezy Gitarowego Rekordu Świata na wrocławskim Rynku rozbudowane będą o pełne koncerty gwiazd, które potrwają do godzin wieczornych. Święto gitary odbędzie się 1 maja już po raz 24.

"W roku 2025 zagrały razem 8122 gitary - do ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata potrzebujemy również Ciebie - dołącz do wydarzenia, zaproś znajomych! Aby zagrać na Gitarowym Rekordzie Świata, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E, potrzebnych do zagrania utworu 'Hey Joe' Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele" - czytamy w zapowiedzi.

Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu z udziałem gwiazd

1 maja (ok. godz. 18) darmowy koncert na Rynku da formacja Clearwater Creedence Revival, czyli tribute band Creedence Clearwater Revival, grupy pamiętanej z takich przebojów, jak m.in. "Have You Ever Seen the Rain?", "Proud Mary", "Bad Moon Rising", "Fortunate Son" czy "Down on the Corner". W składzie Clearwater Creedence Revival występuje m.in. Peter Barton, wokalista i gitarzysta znany z Animals and Friends.

Do tej ekipy dołączyła właśnie polska supergrupa Orkiestra Dorosłych Dzieci. Na scenie pojawią się m.in. tworzący trzon składu wokalista Grzegorz Kupczyk (w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewający w Turbo ), byli gitarzyści grupy IRA, odpowiedzialni za jej największe przeboje Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski, Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. basista Oddziału Zamkniętego, lider swojego projektu Ornette, wspiera też Kupczyka w jego solowym zespole) oraz Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu wspomniany Piotr Łukaszewski).

Dodajmy, że szyld Orkiestra Dorosłych Dzieci nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo.

"Mamy to! 1 maja wpadniemy do Wrocławia na Gitarowy Rekord Guinnessa. Dziękujemy za zaproszenie" - czytamy we wpisie ODD.

Supergrupa na koncertach przypomina największe przeboje rodzimego rocka z naciskiem na lata 80. i 90. pochodzące z repertuaru tych zespołów, w których występowali muzycy składu. Na liście znajdują się m.in. "Mój dom" grupy IRA czy "Dorosłe dzieci" Turbo.

