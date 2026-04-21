Grupa Scorpions w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że zaplanowane na koniec kwietnia koncerty w Indiach zostały odwołane. Mowa o czterech występach pod szyldem "Coming Home India Tour".

Przyczyną są "nieprzewidziane okoliczności medyczne", które dotyczą niewymienionych szczegółowo muzyków zespołu.

"Przepraszamy za niedogodności i rozczarowanie wywołane u fanów. Zespół z chęcią zagra w Indiach, kiedy to będzie możliwe" - czytamy w ogłoszeniu.

Scorpions świętują 60-lecie. Kiedy koncerty w Polsce?

Przypomnijmy, że w ramach świętowania 60-lecia zespół z Hanoweru ma w planach kolejne dwa koncerty w Polsce. Scorpions pojawią się w PreZero Arena Gliwice (23 lipca) i Atlas Arenie w Łodzi (25 lipca).

Regularnie odwiedzająca nasz kraj hardrockowa legenda ostatnio wystąpiła u nas w połowie czerwca 2025 r., grając w wypełnionych halach w Gdańsku (Ergo Arena) i Krakowie (Tauron Arena).

Przypomnijmy, że od ponad dwóch dekad w składzie występuje polski basista, Paweł Mąciwoda. 59-latek jest najmłodszy w obecnym zestawie, wspierając trójkę liderów: gitarzystę Rudolfa Schenkera (77-latek gra od samego początku), wokalistę Klausa Meine (77-latek jest też obecny na wszystkich studyjnych albumach) i gitarzystę Matthiasa Jabsa (70-latek dołączył w 1978 r.). Najkrótszym stażem w Scorpionsach może pochwalić się 62-letni perkusista Mikkey Dee. Szwed z greckimi korzeniami po ojcu do zespołu dołączył w 2016 r. - po śmierci Lemmy'ego, lidera grupy Motorhead, w której wcześniej występował.

W ostatnim czasie muzycy formacji mierzyli się z różnymi problemami zdrowotnymi - z powodu zapalenia oskrzeli u Klausa Meine odwołano kilka koncertów w maju 2025 r. Wiosną ub.r. z sepsą w szpitalu (po skręceniu kostki) wylądował Mikkey Dee. Z kolei po wcześniejszym upadku ze schodów z poważnym złamaniem palca i pięty zmagał się Matthias Jabs.

W ciągu 60-lecia swojej kariery ekipa z Hanoweru sprzedała ponad 120 mln płyt, a wiele ich nagrań zdobyło status rockowych przebojów, jak m.in. "Still Loving You", "Send Me an Angel", "Still Loving You", "Big City Nights", "No one Like You", "Holiday" i "Wind of Change". Studyjną dyskografię zamyka 19. album "Rock Believer" (2022).

