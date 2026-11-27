Siódmy autorski album studyjny Maćka Balcara pierwotnie miał nosić tytuł "Single", bo pierwsze piosenki zaczął publikować w odstępie kilku miesięcy po ogłoszeniu rozstania z grupą Dżem. Do oficjalnej zmiany wokalisty doszło w kwietniu 2024 r. podczas urodzinowego koncertu w Spodku w Katowicach z okazji 45-lecia zespołu. Następcą Balcara został Sebastian Riedel , otwiera się w nowym oknie, syn legendarnego frontmana tej śląskiej formacji, czyli zmarłego w 1994 r. Ryśka Riedla. Dodajmy, że Balcar za mikrofonem w Dżemie spędził aż 23 lata.

Do tego głośnego rozstania nawiązuje piosenka "Anomalie" z wypuszczonego pod koniec listopada albumu "Schody". W pierwotnej wersji ten utwór Maciej Balcar śpiewał na koncertach z Dżemem pod koniec 2022 r. jako jedną z zapowiedzi nowego albumu grupy.

Maciej Balcar o rozstaniu z Dżemem. "Na tym podłożu doszło do ostatecznego rozłamu"

"Jak wiadomo, do premiery nie doszło, a jak podawał sam 'kompozytor' ówczesnej wersji [Jerzy Styczyński, gitarzysta Dżemu], tekst był zbyt melancholijny i literacki i nie pasował do repertuaru zespołu. Na tym podłożu też de facto doszło do ostatecznego rozłamu w zespole i zapadła decyzja o zakończeniu współpracy pomiędzy mną i resztą. Fani żałują, że ostatecznie zespół nie zdecydował się zarejestrować tej wersji. Co chwilę pytają też mnie kiedy usłyszą 'Schody' z nową muzyką. Tak więc: oto są" - ujawnił wokalista na Facebooku.

Ostatecznie kompozycja Jurka Styczyńskiego została wydana z tekstem Mirka Bochenka pod tytułem "Dusza" na płycie "Sobie potrzebni" Dżemu z lutego 2026 r.

Maciek Balcar (autor całej muzyki) na płycie "Schody" opowiada o życiowych zakrętach, trudnych wyborach i odwadze, by zacząć od nowa. Za teksty odpowiadają Maciek Balcar, jego żona Wirginia Issel-Balcar oraz Grzegorz Paczkowski. W nagraniach towarzyszyli mu Łukasz Belcyr (gitara), Jerzy "Kobra" Drobot (bas), Bartłomiej "Roju" Rojek (perkusja) i Grzegorz Sieradzki (instrumenty klawiszowe, chórki).

Gościnnie wokalistę wsparli muzycy znani ze współpracy z grupą Carrantuohill: Anna Buczkowska (wokal), Dariusz Sojka (uilleann pipes, flety, tin whistles, bodhrán) i Paweł Seyda (skrzypce). W dwóch utworach na gitarach zagrał także Bartłomiej Miarka (m.in. HooDoo Band, Katarzyna Groniec, Violetta Villas, Anita Lipnicka, Cree, Stare Dobre Małżeństwo). Miksem i masteringiem zajął się Marcin "Lampek" Lampkowski.

Maciek Balcar: Przeklinałem swój los

"Przebyłem w swoim życiu wiele ścieżek. Jedne prowadziły ku górze, inne wiodły mnie w dół. Niektóre były szerokie i oczywiste, inne ginęły gdzieś we mgle, jakby świat nie był pewien, czy naprawdę powinienem nimi podążać" - opowiada Maciej Balcar.

"Ostatnie lata wspinałem się po stromych, oblodzonych stopniach, dźwigając na plecach ciężary własne i cudze. Nieraz ześlizgiwałem się i upadałem na kolana, przeklinając swój los. Miałem tego dość" - dodaje wokalista.

"Pewnego dnia zacząłem więc zdejmować z ramion wszystko, czego nie chciałem już dźwigać. Cudze lęki. Dawne oczekiwania. Nie swoje winy. Rzeczy, które przez lata brałem za część siebie, choć nigdy do mnie nie należały. Kłaniam się wszystkim minionym dniom. Tym jasnym, ale i tym, które wciąż stoją za mną jak cienie. One wszystkie mnie ukształtowały. Niektóre nauczyły mnie kochać, inne odchodzić" - podkreśla Maciek Balcar.