33. edycja Castle Party odbędzie się w dniach 15-18 lipca 2027 r. w Bolkowie. Festiwal od lat przyciąga miłośników gotyckiego i alternatywnego brzmienia, a jego charakterystycznym elementem pozostaje połączenie muzyki z historyczną scenerią średniowiecznego zamku. Oprócz koncertów wydarzenie obejmuje także warsztaty, wystawy, pokazy mody alternatywnej oraz spotkania z twórcami. Organizatorzy deklarują, że ich celem jest tworzenie bezpiecznej, otwartej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich uczestników. Castle Party promuje różnorodność i akceptację, a każdego roku integruje tysiące uczestników z Polski i zagranicy.

Organizatorzy w pierwszym ogłoszeniu przyszłorocznej edycji ujawnili ponad 20 wykonawców.

"Jak co roku, pozostajemy wierni naszej tradycji i stawiamy na różnorodność muzyczną. W line-upie znajdziecie zarówno uznane zespoły, jak i mniej znanych artystów, których zdecydowanie warto odkryć" - czytamy.

Castle Party 2027 z pierwszym ogłoszeniem. Przyjedzie Lacrimosa

Wśród pierwszych gwiazd znalazły się grupy Lacrimosa (Szwajcaria) i VNV Nation (Wielka Brytania). Ten drugi projekt miał być jednym z headlinerów tegorocznej edycji, ale koncert został odwołany na dwa dni przed przyjazdem do Bolkowa. Powodem były poważne problemy z plecami Ronana Harrisa, pochodzącego z Irlandii wokalisty VNV Nation. Już wówczas sygnalizowano, że zespół pojawi się na Castle Party 2027.

Na festiwalu zagra Lacrimosa, cieszący się w Polsce kultowym statusem ukochany zespół nieżyjącego już dziennikarza Tomasza Beksińskiego. Mistrzowie mrocznego rocka gotyckiego swoją nazwą nawiązują do jednej z klasycznych kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Liderem działającego od 1990 r. projektu jest Niemiec Tilo Wolff (wokal, klawisze, programowanie), do którego trzy lata później dołączyła pochodząca z Finlandii Anne Nurmi (wokal, klawisze). Będący prywatnie parą duet obecnie na stałe mieszka w Szwajcarii.

Większą czcionką na festiwalowym plakacie wymienieni zostali również m.in. Crematory (Niemcy, gotycki metal), Sakis Tolis (pochodzący z Grecji wokalista i lider blackmetalowej grupy Rotting Christ), In Strict Confidence (Niemcy, electro industrial) i Suicide Commando (Belgia, aggrotech, electro industrial).

Do Bolkowa przyjadą także: Apokalipstick (Polska, deathrock, goth-punk), Arcana (Szwecja, neoclassical darkwave, dark ambient), Assemblage 23 (USA, futurepop, electro industrial), Black Doldrums (Wielka Brytania, gothic post-punk, darkwave), Crimson Leaves (Niemcy, gotycki metal, doom metal, post-punk), Cultus Sanguine (Włochy, gotycki metal, doom metal), Frozen Plasma (Niemcy, futurepop, synthpop), Hinfort (Niemcy, darkwave, coldwave, post-punk), Kllsignl (Niemcy, dark electro, industrial trap), Królówczana Smuga (Polska, freak horror folk), Larmo (Polska, industrial, noise, bass music), Massive Ego (Wielka Brytania, darkwave, synthpop), Neolithic (Polska, gotycki metal, doom-death metal), nolongerhuman (USA, dark electro, aggrotech), October Burns Black (Wielka Brytania, gotycki rock), The Devil & the Universe (Austria, ritual industrial, darkwave), Whispers in the Shadow (Austria, gotycki rock, post-punk) i Years of Denial (Francja/Czechy, post-punk, industrial, EBM).