Działający od 1979 r. Oddział Zamknięty to legenda polskiej sceny rockowej. Do historii przeszedł debiutancki album z 1983 r., po który ustawiały się ogromne kolejki. Płyta "Oddział Zamknięty" zawierała takie przeboje, jak "Party", "Obudź się", "Ten wasz świat" czy "Andzia i ja" .

W nagraniach uczestniczyli Krzysztof Jaryczewski (wokal), Wojciech Łuczaj-Pogorzelski (gitara), Paweł Mścisławski (bas) i Jarosław Szlagowski (perkusja). W trakcie sesji sekcja rytmiczna przeszła do Lady Pank , a w ich miejsce pojawili się Marcin Ciempiel (bas) i Michał Coganianu (perkusja) oraz dodatkowo gitarzysta Włodzimierz Kania .

W 1985 r., w czasie największej popularności zespołu, Jaryczewski opuścił grupę z powodów zdrowotnych. Nieleczona choroba gardła związana z nadużywaniem trunków i używek spowodowała paraliż strun głosowych muzyka. Po latach Jaryczewski wrócił do grania - początkowo pod nazwą Jary Band , obecnie po zmianach jako Jary Oddział Zamknięty . Od lat trwają sądowe przepychanki pomiędzy obiema grupami odnośnie praw do znaku towarowego Oddział Zamknięty.

U boku gitarzysty Wojciecha Łuczaj-Pogorzelskiego występują obecnie znany z grupy Vintage wokalista i gitarzysta Krzysztof Wałecki (w OZ śpiewał w latach 1996-2000; nagrał z zespołem płytę "Parszywa 13" ), perkusista Maciej Kudła i gitarzysta Paweł "Gunsess" Oziabło (m.in. Acoustic Works, Kingdom Waves, Schody ). Po pięcioletniej przerwie do składu swój powrót ogłosił basista Grzegorz "Ornette" Stępień , grający wcześniej w OZ w latach 2002-2020.

- Po pięcioletniej przerwie wracam do zespołu Oddział Zamknięty. W tym czasie intensywnie pracowałem nad własnymi projektami, nagrywając i eksperymentując z dźwiękiem, co pozwoliło mi na rozwój artystyczny i osobisty. Po 18 latach wspólnego grania u boku Wojtka Pogorzelskiego, odczuwałem potrzebę odpoczynku, a także dystansu do wielu spraw, które miały miejsce w zespole, w tym procesów z Krzyśkiem Jaryczewskim - ujawnia Grzegorz "Ornette" Stępień w rozmowie z Interią.