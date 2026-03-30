Oddał rekwizyt legendarnemu muzykowi. Nie musiał długo czekać na odpowiedź

Listę otwiera "War Pigs" grupy Black Sabbath. Murphy podkreśla, że to utwór głęboko zakorzeniony w Birmingham - mieście, z którego wywodzi się zarówno zespół, jak i fikcyjna rodzina Shelbych. Aktor nie ma wątpliwości, że między Tommym a Ozzym Osbournem można dostrzec pewne podobieństwa.

"Myślę, że można nakreślić między nimi pewną linię. Obaj byli buntownikami, ukształtowanymi przez swoje środowisko" - mówi.

"To esencja Shelby'ego". Cohen trafia w sedno

Wśród utworów szczególne miejsce zajmuje "You Want It Darker" autorstwa Leonarda Cohena. To właśnie tę kompozycję Murphy wskazuje jako swoją ulubioną związaną z serialem.

"To jakby esencja 'Peaky Blinders' i Tommy'ego Shelby'ego zamknięta w jednym utworze. Jest tak mroczna i tak genialna" - podkreśla aktor.

Utwór, który pomagał wejść w rolę

Nie zabrakło też bardziej osobistych wyborów. "The Eraser" Thoma Yorke'a towarzyszył Murphy'emu podczas pracy nad najnowszym filmem.

Kluczowy okazał się fragment tekstu: "Im mocniej próbujesz mnie wymazać, tym wyraźniej się pojawiam". Jak przyznaje aktor, właśnie w tych słowach najlepiej wybrzmiewa natura Tommy'ego Shelby'ego - postaci, której nie sposób się pozbyć.

Na playliście znalazło się również "Mandinka" Sinéad O'Connor. Murphy dedykował ten utwór Polly Gray, jednej z najważniejszych postaci serialu, granej przez zmarłą w 2021 roku Helen McCrory.

"Była punkiem, buntowniczką, mówiła prawdę władzy. Polly miała w sobie tę samą furię i nieustraszoność" - zaznacza.

David Bowie i niezwykła historia z planu

W zestawieniu pojawił się także "Lazarus" Davida Bowiego. Artysta był wielkim fanem "Peaky Blinders", a jego relacja z Murphy'm wykraczała poza zwykłą sympatię.

Aktor wspomina, że przed śmiercią Bowie otrzymał od niego charakterystyczny kaszkiet z pierwszego sezonu. W odpowiedzi muzyk przesłał zdjęcie, na którym ma go na sobie.

Kolejnym utworem jest "In the Bleak Midwinter", którego tekst napisała Christina Rossetti. Pieśń od lat towarzyszy bohaterom jako symbol traumy wyniesionej z okopów. W nowym filmie, osadzonym w realiach II wojny światowej, powraca jako echo dawnych doświadczeń.

Zestawienie zamyka "All the Tired Horses" w wykonaniu Lisy O'Neill. Choć twórca serialu, Steven Knight, początkowo planował wykorzystać oryginał Boba Dylana, problemy licencyjne sprawiły, że ostatecznie sięgnięto po cover. Jak się okazało, był to wybór, który idealnie domknął opowieść.

Powrót, na który czekali fani

Film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" trafił na platformę Netflix 20 marca, po krótkiej obecności w kinach. Produkcja pokazuje Tommy'ego Shelby'ego powracającego z dobrowolnego wygnania, by zmierzyć się z własną przeszłością i zawalczyć o przyszłość swojego syna.

