Za reżyserię dwugodzinnego dokumentu poświęconego Oasis odpowiada duet Dylan Southern i Will Lovelace; twórcy mają już na koncie film koncertowy "Shut Up and Play the Hits" poświęcony formacji LCD Soundsystem. Producentem i autorem scenariusza został natomiast Steven Knight, który jest twórcą uwielbianego serialu "Peaky Blinders".

"Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy ten film. Wierzę, że oddaje on ducha i emocje globalnego momentu kulturowego oraz oddaje sprawiedliwość dowcipowi i geniuszowi dwóch wyjątkowych osób. Chciałem opowiedzieć historię braci i zespołu, ale co równie ważne, historię fanów, których ta muzyka poruszyła, a czasem zmieniła na zawsze. To także opowieść o tym, jak muzyka i pisanie piosenek mogą jednoczyć pokolenia, kultury i kraje, a w czasach niechęci i podziałów - dać nam wszystkim powód do nadziei" - przekazał Knight.

"Oasis: Don't Look Back in Anger": kulisy reaktywacji legendarnej grupy

Reaktywacja grupy była bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2025 roku. Bracia Liam i Noel Gallagherowie po latach sporów, kłótni internetowych i obrażania się nawzajem wreszcie postanowili się pogodzić. Zagrali ponad 40 koncertów, a bilety na każdy z nich rozeszły się w ekspresowym tempie.

Podczas pracy nad dokumentem kamery rejestrowały próby, wydarzenia zza kulis oraz same występy. Film będzie także zawierał pierwszy od ponad 25 lat wspólny wywiad z braćmi. Oprócz relacji z wyprzedanej światowej trasy koncertowej zespołu, "Oasis: Don't Look Back in Anger" zgłębi również emocjonalny wpływ wielkiego powrotu oraz znaczenie muzyki Oasis dla wielu pokoleń odbiorców na całym świecie. Do sieci trafił kolejny zwiastun wyczekiwanej produkcji.

"Sposób, w jaki to się skończyło. Nie do przyjęcia. Nie mogłem się z tym pogodzić" - mówi Liam Gallagher w zapowiedzi, odnosząc się do rozstania zespołu. "Po prostu nie wyobrażam sobie siebie na scenie z Liamem" - dodaje Noel Gallagher. "Nie chcę wracać do tych napięć. Czy to znowu się rozpadnie?"

Premiera kinowa odbędzie się 11 września 2026 roku. Później film ma trafić na platformę Disney+.

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