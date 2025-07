Wojciech Balczun objął funkcję ministra aktywów państwowych w zrekonstruowanym rządzie Donalda Tuska. W ubiegłych latach sprawował różnego rodzaju kierownicze stanowiska w takich spółkach, jak m.in. Totalizator Sportowy, Poczta Polska, PKO BP, PKP Cargo, PLL LOT, a także ukraińskich kolejach. W ostatnim czasie był natomiast prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu.

"Moje życie właśnie zmienia się o 180 stopni. Moja żona przejmuje odpowiedzialność za codzienne rodzinne sprawy, a ja staję do najważniejszej i najtrudniejszej misji w moim życiu. Mam już 55 lat i w tym niezwykle wrażliwym momencie przekraczam swój Rubikon" - napisał na Facebooku.

"Przystępuję do misji, której skala przerasta wszystko, czego do tej pory się podejmowałem. Oczekiwania są ogromne. Świadomość problemów, z jakimi się zmierzę, i barier do pokonania - równie wielka. Niezależnie od tego, jak długo potrwa ta historia, zrobię wszystko, aby móc spokojnie spojrzeć w lustro. Wiem, że nie zadowolę wszystkich. Na polityczny hejt nie mam wpływu. Ale ci, którzy znają mnie zawodowo, wiedzą, że pozostanę sobą" - dodał nowy minister.

Wojciech Balczun - nowy minister Tuska z gitarą

Nie wszyscy wiedzą, że pracujący już wówczas w PKP Wojciech Balczun w 2007 r. założył rockową grupę Chemia. Pierwszym wokalistą zespołu był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot. To z nim Chemia nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po zastąpieniu Koczota Łukaszem Drapałą grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015) z realizatorem Mikiem Fraserem, pracujący z takimi gigantami, jak m.in. Metallica, AC/DC, Led Zeppelin czy Aerosmith. Jesienią 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały (skupił się na swoim projekcie Chevy) i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Następcą Drapały został Mariusz "Mario" Dyba, znany telewizyjnej publiczności z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", który wówczas pojawił się w "Idolu". Ostatecznie Dyba wygrał muzyczny program Polsatu.

W marcu 2018 r. Drapała ostatecznie powrócił do zespołu Chemia, równocześnie działając pod szyldem Łukasz Drapała & Chevy. Z tym drugim projektem w 2019 r. wydał debiutancki album "Potwory". Dwa lata później pojawiła się płyta "40/70 Gintrowski".

Łukasz Drapała i Wojciech Balczun (Chemia) w 2014 r. Tomasz Adamowicz / Forum Agencja FORUM

W 2022 r. Chemia wypuściła płytę "Something To Believe In". Za brzmienie albumu odpowiadał producent Andy Taylor, gitarzysta i kompozytor znany ze współpracy z Duran Duran, The Almighty, Robertem Palmerem i Rodem Stewartem. Taylor jest również autorem wszystkich znajdujących się na krążku tekstów.

Jak się później okazało, było to ostatnie wydawnictwo zespołu - w lutym 2024 r. Łukasz Drapała poinformował, że po raz kolejny odchodzi z Chemii, skupiając się na swoim solowym projekcie. Nieco ponad rok później został wokalistą grupy Perfect & Łukasz Drapała.

