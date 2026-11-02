W sobotę zespół niemal w ostatniej chwili odwołał koncerty w Lipsku i Hamburgu, tłumacząc to "nagłym problemem zdrowotnym Iana Gillana, który wymagał hospitalizacji". Teraz okazało się, że stan 81-letniego wokalisty nie pozwala mu na kontynuowanie trasy, w związku z czym zaplanowane do końca listopada występy w Europie (w sumie 15 koncertów w Niemczech, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii) nie odbędą się w pierwotnych terminach.

O odwołaniu poinformował sam Ian Gillan w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Ian Gillan (Deep Purple) trafił do szpitala

"Dziękuję za wszystkie życzenia i wsparcie w ciągu ostatnich kilku dni. To dla mnie bardzo wiele znaczy. Podczas pobytu w Lipsku miałem problem zdrowotny, który wymagał natychmiastowej pomocy w szpitalu" - przekazał wokalista Deep Purple.

"Miałem nadzieję, że dostanę zielone światło, aby dotrwać do końca trasy, ale wiązałoby się to z bardzo poważnym ryzykiem. W związku z tym, za radą mojego zespołu medycznego i kierownictwa, podjęliśmy decyzję o przełożeniu reszty trasy po Europie i Wielkiej Brytanii do odwołania. Bardzo mi przykro z powodu wszelkich niedogodności, jakie to może spowodować, ale leży to w najlepszym interesie wszystkich" - dodał rockman.

W tegorocznej rozpisce Deep Purple widnieje jeszcze sześć koncertów w Meksyku i Ameryce Południowej, które są zaplanowane na grudzień. Na razie nie wiadomo, czy one również zostaną odwołane.

Brytyjska formacja obecnie promuje wydaną na początku lipca nową płytę "SPLAT!". 8 października zespół po raz kolejny zagrał dla polskich fanów, wypełniając Atlas Arenę w Łodzi. Ogłoszono już kolejny koncert w Polsce - 16 czerwca 2027 r. w PreZero Arenie Gliwice pod szyldem "Forever Loud" wystąpią Deep Purple, Alice Cooper oraz Europe.

Deep Purple - żywa legenda hard rocka

W 2022 r. do składu dołączył Simon McBride, który zastąpił Steve'a Morse'a, gitarzystę z najdłuższym stażem. Debiutem nowego muzyka była wydana w lipcu 2024 r. płyta "=1".

Obecny skład tworzą 81-letni wokalista Ian Gillan, jego rówieśnik, basista Roger Glover, młodsi o trzy lata perkusista Ian Paice (jedyny muzyk grający w zespole bez przerwy od samego początku) i klawiszowiec Don Airey oraz 47-letni gitarzysta Simon McBride.