Nowe pokolenie Beatlesów wchodzi na scenę. Synowie legend kontynuują ich dziedzictwo

Nowe pokolenie Beatlesów postanowiło napisać własny rozdział w historii muzyki. Sean Ono Lennon (syn Johna Lennona), James McCartney (syn Paula McCartneya) oraz Zak Starkey (syn Ringo Starra) nagrali wspólny utwór zatytułowany "Rip Off". Informacją o nadchodzącej premierze podzielił się Starkey w mediach społecznościowych. To pierwsza muzyczna współpraca całej trójki.

Zak Starkey, znany m.in. z występów z The Who, jest obecnie członkiem zespołu Mantra of the Cosmos, w którym grają także Andy Bell z Oasis i członkowie Happy Mondays - Mark Berry oraz Shaun Ryder. James McCartney i Sean Ono Lennon mieli już okazję pracować razem - w 2024 roku nagrali utwór "Primrose Hill".