Pochodząca z Kanady grupa Rush to jedna z nielicznych już gwiazd, która nigdy nie dotarła do Polski. Lata oczekiwań wreszcie zostaną spełnione - zespół dowodzony przez Geddy'ego Lee (wokal, bas) i Alexa Lifesona (gitara) zagra 27 marca 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 25 lutego o godz. 10:00. Otwarta sprzedaż biletów rusza 27 lutego o godzinie 10:00.

Muzycy ogłaszają rozszerzenie trasy o daty w Ameryce Południowej, Wielkiej Brytanii i Europie w 2027 roku. Będzie to pierwszy występ zespołu w Europie od 2013 roku oraz pierwsza wizyta w Ameryce Południowej od 17 lat. Podczas 24 koncertów w 13 krajach, zespół zagra każdego wieczoru dwa sety. Każdy koncert będzie zawierał unikalny zestaw utworów - Rush będzie budować setlisty spośród katalogu ponad 40 piosenek, obejmujących największe przeboje i ulubione utwory fanów.

Rush - kanadyjska legenda rocka wraca na scenę

Przypomnijmy, że Rush po raz ostatni zagrał w 2015 r., kończąc jubileuszową trasę "R40 Live 40th Anniversary Tour". To wówczas przejście na muzyczną emeryturę ogłosił perkusista i autor tekstów Neil Peart, który przez ponad 40 lat występował u boku Geddy'ego Lee i Alexa Lifesona. Nazywany "Profesorem" Peart w połowie 1974 r. zgłosił się na casting i dołączył do Rush, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem amerykańskiej trasy promującej debiutancki album "Rush" zastępując oryginalnego perkusistę Johna Rutseya.

Neil Peart od dłuższego czasu zmagał się z chronicznym zapaleniem ścięgien. Zamierzał spędzać więcej czasu z rodziną - swoją drugą żoną, fotografką Carrie Nuttal i ich córką Olivią (ur. 2009). Okazało się, że kwestie ze ścięgnami nie były jego jedynymi problemami zdrowotnymi. Perkusista zmarł 7 stycznia 2020 r. - przez ostatnie trzy lata w tajemnicy zmagał się z glejakiem, agresywnym nowotworem mózgu.

Rush z nową perkusistką. Gigantyczne zainteresowanie

Dokładnie 11 lat po ostatnim koncercie, w mediach społecznościowych swój powrót ogłosili Geddy Lee i Alex Lifeson. Po śmierci Neila Pearta sporadycznie razem pojawiali się na scenie, m.in. podczas koncertowego hołdu dla perkusisty Taylora Hawkinsa z Foo Fighters w 2022 r., który wymieniał Pearta jako jednego ze swoich idoli.

Kanadyjska legenda przekazała, że w 2026 r. pojawi się na 12 koncertach w Ameryce Północnej pod hasłem "Fifty Something" - trasa została przedstawiona jako hołd dla dziedzictwa zespołu z naciskiem na "niezastępowalnego" Neila Pearta. Miejsce za perkusją zajmie 42-letnia Niemka Anika Nilles, mająca na koncie cztery solowe płyty i występy u boku gitarzysty Jeffa Becka. Do zespołu dołączy także klawiszowiec Loren Gold (The Who, Roger Daltrey).

Reakcja fanów była ogromna - pierwsze 22 koncerty wyprzedały się natychmiast, a trasa rozrosła się aż do 58 koncertów w 24 miastach w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), sprzedając ponad pół miliona biletów. Pierwszy występ zaplanowano na 7 czerwca 2026 r. w Los Angeles, a całość zwieńczy koncert w Vancouver (Kanada) 17 grudnia.

Przez ponad 50 lat działalności Kanadyjczycy sprzedali ponad 40 mln płyt, zdobyli siedem nominacji do Grammy i 10 statuetek Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy). Największym komercyjnym sukcesem były płyty "2112" z 1976 r. i "Moving Pictures" z 1981 r.

