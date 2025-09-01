Nieznane nagranie z koncertu Yoko Ono i Johna Lennona trafiło do sieci. To zapowiedź większego projektu
Niepublikowane nagranie Johna Lennona i Yoko Ono z 1972 roku ujrzało światło dzienne. To wyjątkowy fragment jedynego pełnego koncertu Lennona po rozstaniu z The Beatles, który teraz trafił do sieci, zapowiadając premierę obszernego box setu "Power To The People".
53 lata temu, 30 sierpnia 1972 roku, John Lennon wystąpił w Madison Square Garden w Nowym Jorku podczas koncertu "One To One". Był to jedyny pełnowymiarowy koncert artysty po odejściu z The Beatles oraz ostatni wspólny występ duetu Lennon-Ono. Z tego wydarzenia pochodzi odrestaurowane nagranie utworu "Instant Karma! (We All Shine On)", które właśnie zostało udostępnione w sieci.
John Lennon wspominał tamten występ słowami:
"Występ w Madison Square Garden był najlepszą muzyką, jaką grałem od czasów The Cavern czy nawet Hamburga. To było dokładnie to samo uczucie, kiedy Beatlesi naprawdę się w to zanurzali".
"Power To The People" - bogactwo niepublikowanych nagrań
Odrestaurowany materiał będzie częścią nowego box setu "Power To The People", którego premiera przewidziana jest na 10 października. Wydawnictwo zawiera aż 123 utwory, w tym 90 niepublikowanych wcześniej nagrań: dema, nagrania domowe, jam sessions, unikalne miksy i występy koncertowe.
Zestaw obejmuje 9 płyt CD, 3 płyty Blu-ray z dźwiękiem HD, 204-stronicową książkę, plakat w formie gazety, pocztówki, arkusze naklejek oraz repliki biletów, przepustki backstage i zaproszenia na afterparty. Produkcją zajęli się Sean Ono Lennon oraz pięciokrotnie nagradzany Grammy zespół współpracowników.
Yoko Ono o koncercie: rock dla pokoju i oświecenia
W przedmowie do wydawnictwa Yoko Ono podkreśliła znaczenie tamtego wydarzenia:
"Koncert 'One To One' był naszym wkładem w oddolną politykę. Uosabiał to, w co John i ja mocno wierzyliśmy - Rock dla Pokoju i Oświecenia. A ten występ w Madison Square Garden okazał się ostatnim koncertem, jaki John i ja zagraliśmy razem. Wyobraź sobie pokój. Pokój to siła. Siła dla ludzi!"
Nowe projekty związane z Beatlesami
To nie jedyna gratka dla fanów legendy. W 2025 roku platforma Disney+ zaprezentuje "The Beatles Anthology", zawierającą wcześniej niepublikowane materiały zza kulis pracy McCartneya, Harrisona i Starra z lat 1994-1995.