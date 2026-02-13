Nietypowy hołd dla Jimiego Hendrixa. "Kreatywność nie zna granic"

Choć Hendrix urodził się w Seattle, to właśnie w Greenwich Village na Manhattanie odnalazł swoje muzyczne powołanie. W 1970 roku stworzył studio nagraniowe Electric Lady Studios, które stało się przestrzenią twórczą dla takich artystów jak Carlos Santana, Eric Clapton, Chuck Berry, David Bowie, Lady Gaga, Taylor Swift, a także The Rolling Stones. Studio istnieje do dziś i pozostaje symbolem muzycznej innowacji.

Tymczasowe nadanie nazwy Jimi Hendrix Way miało miejsce już w sierpniu 2024 roku, przy okazji premiery filmu dokumentalnego o Electric Lady Studios. Decyzją Rady Miasta Nowego Jorku, zmiana zostanie utrwalona na stałe.

Uroczystość z rodziną i muzykami

W ceremonii wezmą udział osoby związane z dziedzictwem artysty. Wśród nich znajdą się siostra Hendriksa, Janie Hendrix, Stevie Van Zandt - gitarzysta i założyciel fundacji TeachRock, radny Nowego Jorku Harvey Epstein, który przewodził inicjatywie, oraz muzyk i dziennikarz Jeff Slate, współtwórca petycji o nadanie nazwy.

"Ta współpraca odzwierciedla sedno naszej misji - kontynuowanie dziedzictwa Jimiego poprzez edukację. Jego muzyka to potężna brama, która pozwala młodym umysłom nawiązać kontakt z historią, kreatywnością i własnym potencjałem" - powiedziała Janie Hendrix.

Radny Harvey Epstein podkreślił, że Hendrix nie był tylko muzykiem. "Nasza dzielnica to centrum kultury, sztuki i aktywizmu, a Jimi Hendrix jest tego ucieleśnieniem. Był nie tylko legendarnym muzykiem, ale także zagorzałym orędownikiem pokoju, równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. Zrewolucjonizował muzykę zaledwie kilka kroków stąd, i tylko naturalne, że ulice teraz będą nosić jego imię" - stwierdził.

Edukacja jako element spuścizny Hendrixa

Nowe oznaczenie ulicy będzie też początkiem ogólnokrajowego programu edukacyjnego realizowanego przez fundację TeachRock. Wspólnie z Experience Hendrix L.L.C., firmą zarządzającą spuścizną artysty, przygotowano multimedialny program dla szkół średnich i gimnazjów pod tytułem "Jimi Hendrix: Rock's Trailblazing Innovator and Influential Guitarist" ("Jimi Hendrix: Pionier rockowej rewolucji i mistrz gitary"). Materiały, dostępne bezpłatnie, pozwolą uczniom nie tylko poznać muzyczne korzenie Hendriksa, lecz także zbadać jego wpływ na brzmienie i kulturę rocka.

Stevie Van Zandt tłumaczył cel projektu: "Jimi Hendrix nie tylko grał na gitarze - na nowo wyobraził sobie, czym może być sztuka. Chcę, aby TeachRock przyniosło uczniom to samo poczucie możliwości i odkrywania, które czułem, gdy pierwszy raz zobaczyłem występ Jimiego. Jego historia, teksty i brzmienie przypominają młodym ludziom, że kreatywność nie zna granic".

Lekcje wykorzystają archiwalne nagrania, wywiady z ekspertami oraz interaktywne narzędzia, dając młodzieży możliwość własnych eksperymentów i odkrywania roli muzyki w historii, społeczeństwie i sztuce.

