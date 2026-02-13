Nietypowy hołd dla Jimiego Hendrixa. "Kreatywność nie zna granic"
Nowy Jork uhonoruje jedną z największych legend rocka. Fragment West 8th Street w dzielnicy Greenwich Village, gdzie znajduje się kultowe studio Electric Lady Studios założone przez Jimiego Hendriksa, oficjalnie zmieni nazwę na Jimi Hendrix Way. Uroczystość odsłonięcia tablicy zaplanowano na 24 lutego.
Choć Hendrix urodził się w Seattle, to właśnie w Greenwich Village na Manhattanie odnalazł swoje muzyczne powołanie. W 1970 roku stworzył studio nagraniowe Electric Lady Studios, które stało się przestrzenią twórczą dla takich artystów jak Carlos Santana, Eric Clapton, Chuck Berry, David Bowie, Lady Gaga, Taylor Swift, a także The Rolling Stones. Studio istnieje do dziś i pozostaje symbolem muzycznej innowacji.
Tymczasowe nadanie nazwy Jimi Hendrix Way miało miejsce już w sierpniu 2024 roku, przy okazji premiery filmu dokumentalnego o Electric Lady Studios. Decyzją Rady Miasta Nowego Jorku, zmiana zostanie utrwalona na stałe.
Uroczystość z rodziną i muzykami
W ceremonii wezmą udział osoby związane z dziedzictwem artysty. Wśród nich znajdą się siostra Hendriksa, Janie Hendrix, Stevie Van Zandt - gitarzysta i założyciel fundacji TeachRock, radny Nowego Jorku Harvey Epstein, który przewodził inicjatywie, oraz muzyk i dziennikarz Jeff Slate, współtwórca petycji o nadanie nazwy.
"Ta współpraca odzwierciedla sedno naszej misji - kontynuowanie dziedzictwa Jimiego poprzez edukację. Jego muzyka to potężna brama, która pozwala młodym umysłom nawiązać kontakt z historią, kreatywnością i własnym potencjałem" - powiedziała Janie Hendrix.
Radny Harvey Epstein podkreślił, że Hendrix nie był tylko muzykiem. "Nasza dzielnica to centrum kultury, sztuki i aktywizmu, a Jimi Hendrix jest tego ucieleśnieniem. Był nie tylko legendarnym muzykiem, ale także zagorzałym orędownikiem pokoju, równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. Zrewolucjonizował muzykę zaledwie kilka kroków stąd, i tylko naturalne, że ulice teraz będą nosić jego imię" - stwierdził.
Edukacja jako element spuścizny Hendrixa
Nowe oznaczenie ulicy będzie też początkiem ogólnokrajowego programu edukacyjnego realizowanego przez fundację TeachRock. Wspólnie z Experience Hendrix L.L.C., firmą zarządzającą spuścizną artysty, przygotowano multimedialny program dla szkół średnich i gimnazjów pod tytułem "Jimi Hendrix: Rock's Trailblazing Innovator and Influential Guitarist" ("Jimi Hendrix: Pionier rockowej rewolucji i mistrz gitary"). Materiały, dostępne bezpłatnie, pozwolą uczniom nie tylko poznać muzyczne korzenie Hendriksa, lecz także zbadać jego wpływ na brzmienie i kulturę rocka.
Stevie Van Zandt tłumaczył cel projektu: "Jimi Hendrix nie tylko grał na gitarze - na nowo wyobraził sobie, czym może być sztuka. Chcę, aby TeachRock przyniosło uczniom to samo poczucie możliwości i odkrywania, które czułem, gdy pierwszy raz zobaczyłem występ Jimiego. Jego historia, teksty i brzmienie przypominają młodym ludziom, że kreatywność nie zna granic".
Lekcje wykorzystają archiwalne nagrania, wywiady z ekspertami oraz interaktywne narzędzia, dając młodzieży możliwość własnych eksperymentów i odkrywania roli muzyki w historii, społeczeństwie i sztuce.