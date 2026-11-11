Niespodziewane przetasowanie w Faith No More! Do Polski przyjadą w zmienionym składzie

Do składu Faith No More powraca Trey Spruance! Gitarzysta występował w formacji w latach 1993-1995 r., zastępując Jima Martina i rejestrując z zespołem kultowy krążek "King for a Day… Fool for a Lifetime".

Współzałożyciel projektu Mr. Bungle od lat dobrze dogaduje się z wokalistą Mike'iem Pattonem. Teraz ich drogi ponownie skrzyżują się na wielkich scenach. Oznacza to definitywny koniec etapu z Jonem Hudsonem, który obejmował stanowisko gitarzysty w latach 1996-1998, a następnie wspierał grupę od momentu reaktywacji w 2009 roku aż do rezygnacji z tras koncertowych w 2016 roku.

Potwierdzeniem zmiany stała się oficjalna fotografia promocyjna opublikowana w mediach społecznościowych, na której obok Pattona i Spruance'a znaleźli się basista Billy Gould, perkusista Mike Bordin oraz klawiszowiec Roddy Bottum.

Faith No More na trasie zahaczą też o Polskę

Kalendarz zespołu na pierwszą połowę 2027 roku pęka w szwach. Formacja zaplanowała intensywne podróże między styczniem a lipcem, meldując się m.in. na amerykańskich imprezach Welcome to Rockville oraz Sonic Temple. Zespół połączy także siły z System of a Down podczas występów na stadionach w Brazylii, Australii oraz Nowej Zelandii.

Na trasie grupa nie zamierza pomijać również Polski. Zreorganizowany skład zaprezentuje się w roli jednego z głównych headlinerów gdańskiego Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku.