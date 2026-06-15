W ostatnim czasie w szeregach Godsmack zaszły spore zmiany. Wiosną 2025 r. na początku europejskiej trasy okazało się, że w składzie zabrakło dwóch kluczowych muzyków: gitarzysty Tony'ego Romboli i perkusisty Shannona Larkina. Ich zastępcami zostali odpowiednio Sam Koltun i znany z m.in. Evanescence, Black Label Society i Dark New Day Will Hunt. U boku lidera Sully'ego Erny (wokal, gitara) od samego początku występuje basista Robbie Merrill.

Pierwotnie Erna zapowiadał, że wydany w 2023 roku album "Lightning Up The Sky" będzie ostatnim studyjnym wydawnictwem zespołu. Później nieco zmodyfikował swoją wypowiedź, tłumacząc, że chodziło mu o ostatnią płytę nagraną w klasycznym składzie z Rombolą i Larkinem.

Godsmack z kolejną zmianą w składzie. Pytania fanów zawisły w powietrzu

Okazało się, że obecność Willa Hunta jest tymczasowa, a na tegorocznej trasie rozpoczętej na początku maja w USA za perkusją zadebiutował Wade Murff. Tymczasem po zaledwie 14 koncertach w barwach Godsmack Murff opuścił zespół, by dołączyć do Black Veil Brides. W tej formacji na tegoroczne koncerty zastąpił Christiana "CC" Comę.

Miejsce Murffa zajął Mike Mangini, w latach 2010-2023 perkusista ikony prog metalu - Dream Theater. Jego kariera na dobre rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy dołączył do kanadyjskich thrashmetalowców z grupy Annihilator. W tym zespole występował do 1994 roku, kiedy został zaproszony do Extreme za sprawą znajomości z gitarzystą Nuno Bettencourtem. Po rozpadzie Extreme w 1996 r. Mangini zgłosił się na przesłuchania do zespołu wirtuoza gitary Steve'a Vaia. Muzyk został przyjęty i razem z gitarzystą występował do 2000 r. Wówczas powrócił do rodzinnego Bostonu, gdzie został nauczycielem w słynnej szkole Berklee College of Music.

Mangini przed dołączeniem do Dream Theater przez lata współpracował z wokalistą tej formacji - Jamesem LaBrie. Perkusista w tym zespole zastąpił Mike'a Portnoya, który w 2023 r. ostatecznie powrócił na to stanowisko.

Mike Mangini po swoim debiucie w Godsmack

"Muszę podziękować wielu osobom za tak szybką organizację. Nie potrafię nawet wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny Sully'emu, Robbiemu, Samowi i całej organizacji za zaufanie mi bez żadnej próby" - napisał Mike Mangini po swoim debiucie w szeregach Godsmack.

Pytania fanów pozostały jednak bez odpowiedzi, bo wciąż nie jest jasne, czy Murff tylko czasowo dołączył do Black Veil Brides, czy ostatecznie opuścił Godsmack.

Dodajmy, że ekipa dowodzona przez Sally'ego Ernę będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku-Broczynie (30 lipca-1 sierpnia). Styl grupy od lat balansuje między hard rockiem, post grunge'em i alternatywnym metalem. Nazwa formacji została zaczerpnięta z utworu Alice In Chains - "God Smack".

Grupa zasłynęła na początku XXI wieku za sprawą albumu "Awake", na którym znalazły się przeboje takie jak "Greed" czy "Going Down". Ten drugi trafił też na ścieżkę dźwiękową filmu "Mission: Impossible II". Wcześniejsza płyta "Godsmack" (1998) tylko w Stanach pięciokrotnie pokryła się platyną.

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