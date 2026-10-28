Niepublikowane nagranie Davida Bowiego ujrzy światło dzienne. "Pozostawił nam niezwykły skarb"

David Bowie latami nie chciał publikować filmu z trasy Isolar II. Koncert zarejestrowano w 1978 roku na taśmie 35 mm, gdy artysta promował album "Heroes", jednak gotowy materiał nie spełnił jego oczekiwań.

"Po prostu nie podobało mi się, jak to zostało sfilmowane" - tłumaczył w 2000 roku. Jednocześnie przyznawał, że z perspektywy czasu nagrania wyglądają znacznie lepiej i prawdopodobnie kiedyś doczekają się premiery. Tak stanie się w 2027 roku.

Nieznany koncert Davida Bowiego zmieni się w "Stage"

Oryginalne negatywy odnalazł Brett Morgen podczas pracy nad "Moonage Daydream". Zamiast przygotowywać tradycyjną produkcję kinową, postanowił przenieść występ Bowiego do hal.

W "Stage" obraz zostanie rozłożony na kilka dużych ekranów i przezroczyste panele LED. Projekcjom będzie towarzyszyć nowa oprawa świetlna Patricka Woodroffe'a, współpracownika The Rolling Stones i Eltona Johna. Za odświeżenie dźwięku odpowiada Paul Massey, nagrodzony Oscarem za "Bohemian Rhapsody".

Twórcy chcą zatrzeć granicę pomiędzy archiwalnym filmem a koncertem. Technologia ma sprawić, że Bowie i towarzyszący mu muzycy będą sprawiali wrażenie obecnych na scenie, choć projekt nie jest zapowiadany jako pokaz hologramowy.

"David Bowie pozostawił nam niezwykły skarb. Chcemy pozostać całkowicie wierni jego dziedzictwu, a jednocześnie umożliwić fanom i nowemu pokoleniu dostęp do jego geniuszu" - zapowiada Rob Hallett z firmy Wonderworld, która przygotowuje widowisko wspólnie z David Bowie Estate i Morgenem.

David Bowie ponownie zabrzmi w Earls Court

W składzie uwiecznionym na nagraniach znaleźli się Adrian Belew, Carlos Alomar, George Murray, Dennis Davis, Roger Powell, Sean Mayes i Simon House. Bowie wykonywał wówczas materiał z płyt "Low" i "Heroes", a także utwory "Ziggy Stardust", "Rebel Rebel", "Fame", "Suffragette City" oraz "The Jean Genie".

Światowa premiera "Stage" odbędzie się 14 lutego 2027 roku w Uber Arenie w Berlinie, w ramach współpracy z 77. Berlinale. To właśnie w Berlinie Bowie stworzył część materiału należącego dziś do najważniejszego okresu jego kariery.



