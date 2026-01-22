Uriah Heep to zespół zaliczany obok Deep Purple, Led Zeppelin i Black Sabbath do tak zwanej wielkiej czwórki hard rocka. Przez ponad 50 lat obecności na scenie grupa sprzedała ponad 40 mln płyt, a status klasyków zdobyły utwory "Lady In Black", "July Morning", "Easy Livin'", "Gypsy" i "The Wizard".

Brytyjska formacja przez lata przechodziła spore zmiany składu. Obecnie Uriah Heep tworzą: jedyny oryginalny muzyk Mick Box (gitara), Bernie Shaw (wokal), Phil Lanzon (klawisze), Russell Gilbrook (perkusja) i basista Dave Rimmer (Zodiac Mindwarp & The Love Reaction), który zastąpił zmarłego w maju 2013 r. Trevora Boldera.

To ten skład odpowiada za wydany w styczniu 2023 r. 25. studyjny album "Chaos & Colour".

Uriah Heep żegna się ze sceną. Niepokojące doniesienia

Zespół zapowiedział, że podczas trasy "The Magician's Farewell" zamierza pożegnać się z fanami. Pod koniec 2025 r. grupa po raz ostatni odwiedziła Polskę, gdzie ma wielu fanów. Koncert odbył się 9 listopada w Hali Orion we Wrocławiu.

Występem w Tampere w Finlandii Uriah Heep rozpoczyna tegoroczną odsłonę ostatniej trasy. Tuż przed startem legenda hard rocka poinformowała, że ze względu na chorobę lidera Micka Boxa zabraknie go na pierwszych koncertach w Skandynawii.

"Codziennie monitorujemy postępy Micka i wróci on na trasę, gdy tylko będzie w formie. Przesyła wam wszystkim najserdeczniejsze pozdrowienia i najszczersze przeprosiny" - czytamy w ogłoszeniu.

Zespół ogłosił, że na scenie 78-letniego gitarzystę zastąpi Sam Wood, znany z Black Star Riders i Wayward Sons.

"Naprawdę doceniamy, że rozumiecie tą niefortunną sytuację, w której się znaleźliśmy, i mamy nadzieję, że uda się wam pomóc Samowi w tym niełatwym dla niego zadaniu" - dodają muzycy Uriah Heep.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach zmarło czterech byłych muzyków formacji: klawiszowiec Ken Hensley (listopad 2020 r.), perkusista Lee Kerslake (wrzesień 2020 r.), wokalista John Lawton (czerwiec 2021 r.) i znany z debiutanckiej płyty "...Very 'Eavy ...Very 'Umble" perkusista Alex Napier (styczeń 2023 r.).

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL