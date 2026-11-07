Na płycie "Animals" grupa Pink Floyd w bezkompromisowy sposób opisała ponurą rzeczywistość Wielkiej Brytanii lat 70.

"'Animals' pozostaje równie aktualny w 2026 roku, jak był w 1977. Dystopijna wizja społeczeństwa rozdzieranego przez chciwość i hipokryzję wciąż rezonuje w epoce dezinformacji, alienacji i niepewności. Muzyka i przesłanie albumu okazują się niepokojąco prorocze: Psy i Świnie nadal funkcjonują wśród nas, podczas gdy Owce są nieświadomie manipulowane i zmuszane do podporządkowania. A jednak wciąż pozostaje iskra nadziei" - czytamy w opisie wznowienia tego wydawnictwa.

Pink Floyd świętuje 50-lecie płyty "Animals"

22 stycznia 2027 r. pojawi się specjalne wydanie "Animals" z okazji 50-lecia premiery (dokładna rocznica wypada 21 stycznia). Płyta zostanie wydana w kilku formatach, w tym najbardziej rozbudowanym boxie deluxe, na który złożą się m.in. trzy płyty winylowe (oryginalny album z 1977 r., "2018 Remix" przygotowany przez Jamesa Guthriego oraz płyta z pięcioma rarytasami, wśród których znalazł się niepublikowany wcześniej utwór Rogera Watersa "Young Nicholas Jon", a także nieznane dotąd wczesne wersje "Sheep" i "Dogs", pięć płyt CD odzwierciedlających zawartość winyli, a dodatkowo dwupłytowy zapis koncertu z 9 maja 1977 r. w Oakland Coliseum Arena, płyta Blu-ray zawierająca wszystkie wymienione materiały audio, przy czym "2018 Remix" dostępny jest również w formatach 5.1 i Dolby Atmos.

W Deluxe Box Set znajdzie się również 64-stronicowa książka w twardej oprawie, zawierająca nowe teksty autorstwa Jonathana Lethema, bestsellerowego pisarza, eseisty i wieloletniego fana Pink Floyd, wywiad z Reinhardem Hohlweinem (to on jako 19-latek nagrał bootleg z wspomnianego koncertu w Oakland) oraz fragment wspomnień Aubreya "Po" Powella z Hipgnosis poświęcony powstawaniu kultowej okładki "Animals". Fascynującym opowieściom towarzyszą wcześniej niepublikowane fotografie dokumentujące cały proces twórczy: od nagrywania albumu, przez sesję okładkową w Battersea Power Station, aż po późniejszą światową trasę koncertową.

Na okładce płyty - uznawanej za jedną z najlepszych w historii rocka - znalazła się gigantyczna świnia unosząca się w powietrzu nad niszczejącą elektrownią w Londynie. Pomysł Rogera Watersa został zrealizowany przez Aubreya Powella i Storma Thorgersona ze studia Hipgnosis. Battersea Power Station, którą Waters mijał każdego dnia, reprezentowała to, co Powell określił jako "kapitalistyczny monolit, rozpadający się od środka pod przytłaczającym ciężarem chciwości, rozrastającej się biurokracji i archaicznej infrastruktury". Z kolei świnia symbolizowała chciwość klas rządzących.

W 2011 r. odtworzono sesję okładkową płyty "Animals" Oli Scarff Getty Images

Na potrzeby zdjęć powstała 12-metrowa nadmuchiwana świnia o imieniu Algie, a po uzyskaniu zgody na jej lot nad elektrownią wokół obiektu rozmieszczono ośmiu fotografów. W gotowości pozostawała również ekipa filmująca z helikoptera oraz policyjny strzelec, który w razie potrzeby miał zestrzelić balon. Problemy techniczne sprawiły jednak, że sesję trzeba było przełożyć. Następnego dnia, gdy Algie wzbiła się w powietrze, zerwała się z mocowań i zaczęła dryfować w kierunku lotniska Heathrow. Problem w tym, że zapomniano ponownie zarezerwować obecność strzelca. Do akcji skierowano myśliwce RAF, a część lotów odwołano. Sytuacja była bliska przerodzenia się w międzynarodowy incydent, aż w końcu zadzwonił rolnik z hrabstwa Kent, który znalazł Algie na jednym ze swoich pól. Historia błyskawicznie stała się medialną sensacją, a kolejne nadmuchiwane świnie trafiły później do przełomowej produkcji scenicznej światowej trasy Pink Floyd "In The Flesh" w 1977 roku.

"Codziennie mijałem Battersea Power Station w drodze do i z mojego domu w Clapham. Chyba po prostu uwielbiałem ten budynek. Podobała mi się jego symbolika: to elektrownia, z której buchają kłęby dymu, więc ma w sobie coś złowrogiego. Ma cztery falliczne kominy i wygląda jak odwrócony stół. A w zespole były cztery osoby, których świat również został wywrócony do góry nogami. Wydawało mi się, że to naprawdę świetne miejsce, żeby przeleciała nad nim świnia" - wspominał Roger Waters.

Gitarzysta David Gilmour zauważył, że rosnący w siłę punk rock miał wpływ na ich pracę nad "Animals".

"To dość agresywna, surowa płyta. Odchodziliśmy od pejzaży dźwiękowych, które mieliśmy na 'Wish You Were Here'. Ten album jest bardziej bezpośredni, bardziej chropowaty i nieokrzesany. Teksty Rogera są też zdecydowanie bardziej agresywne. Świetnie się bawiliśmy podczas pracy nad nim".

Perkusista Nick Mason dodaje: "W zespole zaczynały pojawiać się różnego rodzaju różnice zdań, ale pod pewnymi względami 'Animals' było niezwykle spójnym przedsięwzięciem. Najważniejszą rzeczą był rozwój Britannia Row. Był to budynek, który kupiliśmy kilka lat wcześniej i w którym zaczęliśmy budować własne studio nagraniowe. Staraliśmy się zaprojektować je w taki sposób, żeby każdy z nas mógł samodzielnie z niego korzystać. Wszystkie przewody były wyraźnie oznaczone, więc każdy mógł podłączyć sobie słuchawki bez konieczności proszenia kogoś o pomoc".

Przypomnijmy, że Roger Waters - jeden ze współzałożycieli Pink Floyd - funkcję lidera objął w 1968 r., po rozstaniu z chorym na schizofrenię Sydem Barrettem. W zespole był już, początkowo jako drugi gitarzysta, David Gilmour, dawny kolega Barretta i Watersa z czasów szkolnych. Skład uzupełniali perkusista Nick Mason i grający na instrumentach klawiszowych Rick Wright.

Do 1981 r. zespół pozostawał kwartetem, odpowiadając za największe klasyki nagrane pod tym szyldem. Po rozstaniu z Watersem rozpoczął się trwający do dziś konflikt pomiędzy dawnym liderem a resztą muzyków. W 2005 r. udało się im na moment pojednać w szczytnym celu - by zebrać pieniądze dla najbiedniejszych krajów w trakcie koncertu Live 8 w Londynie. To wówczas po raz ostatni razem na scenie wystąpili Waters, Gilmour, Mason i Wright. Klawiszowiec zmarł w 2008 r., co na zawsze zakończyło marzenia fanów o powrocie Pink Floyd.