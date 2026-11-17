"Na betonie kwiaty nie rosną". Niebiesko-Czarni wyprzedzili swoje czasy

Kiedy pod koniec lat 60. polskie miasta coraz szybciej się rozbudowywały, beton kojarzył się przede wszystkim z nowoczesnością i postępem. Niebiesko-Czarni postanowili jednak spojrzeć na zachodzące zmiany z innej perspektywy.

W 1969 roku na albumie "Twarze" ukazała się piosenka "Na betonie kwiaty nie rosną", wykonywana przez Wojciecha Kordę. Muzykę skomponował Zbigniew Podgajny, natomiast autorem tekstu był Zbigniew Biegański.

Utwór wyróżniał się na tle wielu ówczesnych przebojów. Zamiast opowiadać o miłości, zwracał uwagę na znikające tereny zielone, zanieczyszczone powietrze i świat, w którym coraz mniej miejsca pozostaje dla natury.

"Na betonie kwiaty nie rosną" - śpiewał Korda w refrenie, który po latach nabrał zupełnie nowego znaczenia.

Co ciekawe, już wtedy artyści dostrzegali problem, który dziś regularnie powraca w dyskusjach o wyglądzie polskich miast.

Wojciech Korda śpiewał o przyrodzie. Piosenka wzbudziła kontrowersje

Historia utworu ma również mniej znany rozdział. Choć tekst dotyczył przede wszystkim ochrony środowiska, jego metafory nie wszystkim przypadły do gustu.

W czasach PRL piosenka zwróciła uwagę cenzury. Jak wynika z późniejszych opracowań, problemem okazały się dwa pozornie niewinne słowa: "beton" i "kwiaty". Doszukiwano się w nich ukrytych znaczeń, których autorzy wcale nie zamierzali przekazywać.

Wojciech Korda po latach tłumaczył, że utwór "poruszał tematykę ekologiczną" i zwracał uwagę na zanikanie przyrody.

Piosenka Niebiesko-Czarnych doczekała się naukowej analizy

Najbardziej zaskakujące jest jednak to, jak aktualnie "Na betonie kwiaty nie rosną" brzmi ponad pół wieku po premierze.

Współcześnie nadmierne zastępowanie zieleni utwardzonymi nawierzchniami określa się mianem "betonozy". To zjawisko, przed którym muzycy ostrzegali na długo przed upowszechnieniem się tego pojęcia.

Piosenka doczekała się nawet osobnej analizy naukowej. Natalia Kopeć z Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystała jej tekst w artykule poświęconym roli zieleni w przestrzeniach miejskich.

Badaczka zestawiła przesłanie utworu z ustaleniami dotyczącymi jakości życia w miastach. Zwróciła uwagę, że spostrzeżenia sprzed kilkudziesięciu lat pozostają zaskakująco aktualne.

Sam utwór również nie został zapomniany. W 2016 roku ukazało się wydawnictwo Niebiesko-Czarnych zatytułowane "Na betonie kwiaty nie rosną", zawierające archiwalne nagrania grupy z lat 1969-1970.

Piosenka, która narodziła się w czasach fascynacji rozwojem miast, dziś może brzmieć jak komentarz do współczesności.



