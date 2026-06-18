Informację o śmierci Waltera Parazaidera w hospicjum przekazała jego żona JacLynn, z którą Parazaider spędził 59 lat małżeństwa. Muzyka pożegnał też m.in. były perkusista Chicago - Tris Imboden, który w zespole występował w latach 1990-2018.

"Mój drogi przyjaciel i brat Walt Parazaider odszedł wczoraj wieczorem. Powiedzieć, że będzie nam go bardzo brakowało, to ogromne niedopowiedzenie. Wraz z Terrym Kathem i Dannym Seraphine'em stanowił zalążek zespołu, który później stał się zespołem Chicago. Walt, jestem niezmiernie zaszczycony, że mogłem cię poznać i dzielić z tobą tyle lat, śmiechu, scen na całym świecie i muzyki. Przesyłam mnóstwo miłości i modlitw rodzinie Parazaider w tym trudnym czasie" - napisał Tris Imboden w pożegnaniu.

Nie żyje Walter Parazaider. Był współzałożycielem Chicago

Grupa powstała w 1967 r., początkowo pod nazwą The Big Thing. Wkrótce zmieniono ją na Chicago Transit Authority, a następnie skrócono tylko do pierwszej frazy.

W pierwszym składzie występowali Terry Kath (gitara, wokal), Walter Parazaider (saksofon, flet, wokal), Danny Seraphine (perkusja), James Pankow (puzon), Lee Loughnane (trąbka) i Robert Lamm (klawisze). Szybko dołączył do nich wokalista i basista Peter Cetera.

Terry Kath szybko stał się liderem zespołu, a krytycy zaczęli rozpływać się nad jego grą. "Jeden z najbardziej niedocenianych gitarzystów, którzy kiedykolwiek położyli palec na gryfie" - pisał Corbin Reiff.

W często zmieniającym się składzie Walter Parazaider występował nieprzerwanie do 2017 r., kiedy to oficjalnie przeszedł na emeryturę. Rok wcześniej razem z Chicago został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Do największych przebojów amerykańskiej formacji należą utwory "If You Leave Me Now", "Hard to Say I'm Sorry" i "Look Away". W samych Stanach Zjednoczonych zespół sprzedał ponad 40 mln płyt. Największe sukcesy odnosił w latach 70. i 80.

W obecnym składzie z założycieli pozostali jeszcze Robert Lamm, James Pankow i Lee Loughnane, ale tylko ten ostatni wciąż aktywnie koncertuje.

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