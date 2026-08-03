Nie żyje Wiesław Królikowski. "Z niemożliwym do nazwania bólem"

Informację o śmierci Wiesława Królikowskiego przekazała w mediach społecznościowych jego żona.

"Z niemożliwym do nazwania bólem informuję, że mój ukochany Mąż, mój cudowny kompan podczas naszej wspólnej dwudziestoletniej podróży Wiesław Królikowski, odszedł 31 lipca 2026. Pożegnanie Wieśka rozpocznie się 7 sierpnia o godzinie 11:10 Mszą Świętą w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim" - czytamy we wpisie.

Nie żyje Wiesław Królikowski

Wiesław Królikowski o muzyce pisał od wczesnych lat 70., początkowo w magazynie "Jazz". Na stałe dołączył w 1977 r., zostając później sekretarzem redakcji. W latach 1983-1991 pracował w "Magazynie Muzycznym".

To z tamtych lat datuje się jego przyjaźń z Wiesławem Weissem, z którym założył miesięcznik "Tylko Rock", w którym był zastępcą redaktora naczelnego do chwili zniknięcia pisma z rynku w 2002 r. Rok później "dwa Wieśki" (tak nazywani byli w branży) reaktywowały miesięcznik jako "Teraz Rock". Do grudnia 2018 r. pracował tam jako zastępca redaktora naczelnego.

Na koncie miał takie książki, jak m.in. "Polski rock. Przewodnik płytowy, Część 1 A-K" i "Polski rock. Przewodnik płytowy, Część 2 L-Ż" oraz biografię "Tadeusz Nalepa. Breakout absolutnie".