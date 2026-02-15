"Najbardziej ukochany człowiek, jakiego mieliśmy szczęście poznać w tym życiu. Wszyscy z obawą dzieliliśmy się tą wiadomością, ponieważ wciąż nie możemy w to uwierzyć" - czytamy w oficjalnym komunikacie Manchester Orchestra.

Tim Very, w zespole występujący od 2011 r. (wcześniej grał w Waking Ashland), zmarł nagle w wieku 42 lat.

Nie żyje Tim Very (Manchester Orchestra). "Jego śmiech był zaraźliwy"

Muzycy z Atlanty w stanie Georgia oddali swojemu przyjacielowi hołd, podkreślając "sympatię, życzliwość i ciepło" perkusisty.

"Jego śmiech był zaraźliwy i natychmiast sprawiał, że ludzie czuli się zaproszeni. Jego humor i energia były fundamentem, na którym opierał się cały wszechświat MO. Nieznajomi szybko stawali się przyjaciółmi, a przyjaciele rodziną" - podkreślili członkowie Manchester Orchestra.

Nie podano ani daty, ani przyczyny śmierci Tima Very'ego.

Przez ponad 20 lat działalności zespół wydał sześć dużych płyt i kilka EP-ek. Dorobek zamyka EP-ka "The Valley of Vision" z wiosny 2023 r. Grupa miała na koncie występy na takich festiwalach, jak m.in. Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo oraz Reading and Leeds Festivals.

Majka Jeżowska o wygranej Violetty Kapcewicz w „The Voice Senior”: Narodziny gwiazdy INTERIA.PL