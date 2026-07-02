"Dzisiaj rano odszedł na zawsze od nas nasz basista Romek Iskrowicz. R.I.P. Bassman!!!" - przekazał w mediach społecznościowych Mirosław Bielawski, wokalista grupy Bank.

Zespół powstał w 1980 roku w Środzie Śląskiej k. Wrocławia. Pierwszy skład tworzyli muzycy wywodzący się z różnych formacji rockowych Wrocławia, Warszawy i Poznania: Piotr Iskrowicz (gitara), Mirosław Gral (gitara), Roman Iskrowicz (bas), Mirosław Bielawski (wokal), Krzysztof Krzyśków (perkusja) i najbardziej znany w tym gronie Marek Biliński (klawisze), który miał już na koncie występy w grupie HEAM i triumf na Festiwalu w Jarocinie.

Pierwszym sukcesem formacji było zajęcie trzeciego miejsca z nagraniem "Lustrzany świat" u boku gwiazd 2+1 i Izabeli Trojanowskiej, na ósmym ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia na piosenkę dla młodzieży.

Bank z rekordowym nakładem w latach 80. "Jestem panem świata..."

W kolejnych miesiącach Bank koncertował już po całej Polsce, pojawiając się na tak dużych imprezach, jak m.in. Rock Session, Rockorama czy Dyskoteka Gigant w katowickim Spodku obok zespołów Maanam, Turbo, Kombi i Krzak. Rockowa formacja zaliczyła też ogólnopolską trasę u boku zachodnioniemieckiego Goombay Dance Band (wielki hit "Sun Of Jamaica").

Jesienią 1981 r. Bank wydał debiutancki album "Jestem panem świata...", który został wydany w rekordowym wówczas nakładzie 960 tys. egzemplarzy. Wydawnictwo zdobyło status Złotej Płyty. Roman Iskrowicz napisał (jako jedyny autor lub współautor) muzykę do siedmiu z 10 piosenek.

Drugi album "Ciągle ktoś mówi coś" (1983) wydano pierwotnie tylko na kasecie. Utwory "Ciągle ktoś mówi coś" i "Mija czas i nic" przez długi czas zajmowały czołowe miejsca na Telewizyjnej Liście Przebojów. Choć Bank sporo koncertował nie tylko w Polsce, ale i zagranicą (trasy w Czechosłowacji i NRD) po zmianie składu zawiesił działalność w 1984 r.

Do reaktywacji doszło po 15 latach w Berlinie, gdzie powstał materiał na kolejny album "Gdzie mieszka czas". Za partie klawiszowe odpowiadał Rainer Eissing, właściciel studia Black Woolf. W 2001 r. Bank wypuścił też składankowy album "The Best Of..." zawierający przeboje z lat 80. nagrane na nowo.

W 2007 r. ukazały się reedycje pierwszych dwóch płyt, a zespół w Środzie Śląskiej świętował swoje 25-lecie. Dotychczasowy dorobek Banku zamyka album "Złoty pył" (2009). O istnieniu formacji przypomniał serial "Rojst", w którym pojawiła się piosenka "Psychonerwica".