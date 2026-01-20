Informację o śmierci Roba Hirsta przekazali pozostali muzycy Midnight Oil.

"Po prawie trzech latach heroicznej walki Rob jest teraz wolny od bólu. (...) Zmarł spokojnie, otoczony bliskimi. Rodzina prosi, aby każdy, kto chce uczcić pamięć Roba, przekazał darowiznę na rzecz organizacji Pankind, Pancreatic Cancer Australia lub Support Act" - czytamy w oświadczeniu.

Nie żyje Rob Hirst. Był współzałożycielem Midnight Oil

W 2023 r. u perkusisty zdiagnozowano raka trzustki w trzecim stadium. O chorobie dowiedział się raptem pół roku po zakończeniu trasy pożegnalnej z Midnight Oil. Od tamtego momentu był pod stałą opieką lekarską. Publicznie Hirst opowiedział o diagnozie w kwietniu 2025 r.

W 1972 r. Rob Hirst, gitarzysta Jim Moginie i basista Andrew James szukali wokalisty do działającej w Sydney grupy The Farm. Na ogłoszenie odpowiedział wokalista Peter Garrett i już z nim w składzie zespół zmienił nazwę na Midnight Oil. Skład w 1977 r. uzupełnił drugi gitarzysta Martin Rotsey.

Od początku (szczególnie za sprawą Garretta i Moginie'a) w piosenkach zdecydowanie opowiadała się po stronie lewicowych poglądów, zwracając uwagę na los Aborygenów (rdzennych mieszkańców Australii) i kwestie ochrony przyrody. Mimo braku wsparcia głównych mediów, w swojej ojczyźnie szybko zdobyli status kultowy.

Midnight Oil: Jak możemy spać, kiedy nasze łóżka płoną?

W 1984 r. album "Red Sails in the Sunset" dotarł do szczytu australijskiej listy bestsellerów. Kolejny pełnometrażowy materiał - nagrany z basistą Peterem Giffordem "Diesel and Dust" (1987) - okazał się największym komercyjnym sukcesem formacji. Z tej płyty pochodzi wielki przebój "Beds Are Burning", w którym Garrett śpiewa "Jak możemy tańczyć, kiedy nasza Ziemia się zmienia?/Jak możemy spać, kiedy nasze łóżka płoną?". Album w USA pokrył się platyną, a w Australii dokonał tego aż siedmiokrotnie. Pozycję umocniła także kolejna płyta "Blue Sky Mining" z 1990 r. z tytułowym przebojem.

Rob Hirst był współtwórcą tekstów i melodii do tak znanych utworów Midnight Oil, jak m.in. "Beds Are Burning", "The Dead Heart", "Short Memory", "The Power and the Passion", "Forgotten Years" i "King of the Mountain".

Od połowy lat 80. Garrett swoje poglądy stara się realizować w polityce - początkowo bezskutecznie startował do Senatu (z ramienia niewielkiej i nieistniejącej już Nuclear Disarmament Party). W 2002 r. wokalista oficjalnie opuścił zespół, skupiając się na działalności na rzecz ochrony środowiska (wcześniej był m.in. w zarządzie Greenpeace). Formacja została wówczas zawieszona.

W 2004 r. Garrett został wybrany posłem (reprezentował labourzystów). Po wygranej tej partii w wyborach w 2007 r. otrzymał stanowisko ministra środowiska, dziedzictwa i sztuki. Trzy lata później został przeniesiony na urząd ministra szkolnictwa, małych dzieci i młodzieży, który sprawował do 2013 r. Wówczas ogłosił też, że nie będzie brał udziału w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Grupa Midnight Oil w 2005 i 2009 r. wracała na kilka występów. Pod koniec 2017 r. doszło do pełnej reaktywacji, która objęła ponad 70 występów w 16 krajach. Pod koniec października 2020 r. ukazał się minialbum "The Makaratta Project" - było to pierwsze studyjne wydawnictwo zespołu od 18 lat. W lutym 2022 r. premierę miała płyta "Resist". Wówczas formacja ogłosiła, że promująca trasa będzie pożegnalną w jej karierze (chociaż nie oznacza to końca działalności muzycznej) - w październiku 2022 r. odbył się trwający ponad 3,5 godziny ostatni koncert w Sydney.

Szacuje się, że do 2021 roku Midnight Oil sprzedali ponad 20 milionów kopii swoich wydawnictw.

