Nie żyje Richard Lloyd. Współzałożyciel Television przegrał z chorobą

Richard Lloyd, współzałożyciel i wieloletni gitarzysta wpływowej formacji Television, zmarł w sobotni poranek, 7 listopada, w swojej posiadłości w Chattanooga w stanie Tennessee. Muzyk miał 75 lat. Ostatnie chwile artysty opisała rodzina w oświadczeniu opublikowanym przez "Rolling Stone": "Jego kochająca żona Sheila i pies Willie Mays byli przy nim do samego końca".

Bezpośrednią przyczyną zgonu był rak dróg żółciowych. Diagnozę postawiono w marcu 2026 roku. Ze względu na ogromne koszty terapii oraz bieżącego leczenia w sieci uruchomiono specjalną zbiórkę funduszy, która miała wesprzeć artystę i jego bliskich.





Architekt gitarowej rewolucji

Urodzony w Pittsburghu w 1951 roku Lloyd dorastał w nowojorskim Greenwich Village. Zanim na dobre poświęcił się gitarze, pierwsze muzyczne kroki stawiał za zestawem perkusyjnym. W 1973 roku, po pobytach w Bostonie i Los Angeles, powrócił do Nowego Jorku, gdzie wspólnie z Tomem Verlaine'em, Richardem Hellem oraz perkusistą Billym Ficcą powołał do życia grupę Television.

Kwartet stał się jednym z filarów legendarnego klubu CBGB na Dolnym Manhattanie, dzieląc scenę z takimi formacjami jak Ramones, Blondie czy Talking Heads.

W 1977 roku ukazał się debiutancki longplay Television zatytułowany "Marquee Moon". Choć płyta nie odniosła spektakularnego sukcesu komercyjnego, zachwyciła krytyków skomplikowanymi aranżacjami i niezwykłym, przeplatającym się dialogiem gitar Lloyda i Verlaine'a. Płyta z czasem stała się jednym z najbardziej wpływowych wydawnictw w historii muzyki rockowej. Rok później formacja wydała krążek "Adventure", po czym zawiesiła działalność.

W 1979 roku Lloyd zadebiutował solo albumem "Alchemy", jednak rozwijającą się karierę przerwało uzależnienie. Po wygraniu walki z nałogiem powrócił w 1985 roku z płytą "Field of Fire". Jego ostatnie autorskie wydawnictwo studyjne, "The Countdown", ukazało się w 2018 roku.

Przez dekady Lloyd udzielał się również jako ceniony muzyk sesyjny, współpracując m.in. z Matthew Sweetem, a w 2017 roku wydał autobiografię "Everything Is Combustible: Television, CBGB's and Five Decades of Rock and Roll". Po reaktywacji Television w 1992 roku i nagraniu imiennej płyty muzyk okazjonalnie koncertował z zespołem, ostatecznie opuszczając jego szeregi w 2007 roku, by skupić się na solowej karierze.