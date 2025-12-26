"Z wielkim smutkiem potwierdzamy śmierć naszego wielkiego przyjaciela i kolegi z zespołu Perry'ego Bamonte, który odszedł po krótkiej chorobie w domu w okresie świąt Bożego Narodzenia" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej The Cure.

Nie żyje Perry Bamonte. "Był ważnym elementem historii The Cure"

Perry Bamonte w latach 1984-1989 "dbał o zespół" na trasie, był technicznym gitar i osobistym asystentem wokalisty Roberta Smitha. Po odejściu klawiszowca Rogera O'Donnella z zespołu w 1990 r., Bamonte został pełnoprawnym członkiem The Cure, grającym na gitarze, basie sześciostrunowym oraz klawiszach.

Współtworzył wydawnictwa "Wish", Wild Mood Swings", Bloodflowers", "Acoustic Hits" oraz "The Cure". Na przestrzeni 14 lat zagrał z zespołem ponad 400 koncertów. W 2005 roku Bamonte opuścił szeregi The Cure, poświęcając się tymczasowo karierze jako ilustrator. W 2019 roku pojawił się u boku obecnych i byłych muzyków zespołu przy okazji wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame, a w 2022 roku ponownie dołączył do formacji, grając kolejne 90 koncertów.

"Był cichy, intensywny, niezawodny i niesamowicie kreatywny, 'Teddy' był ciepłym i ważnym elementem historii The Cure. (...) Nasze myśli i wyrazy współczucia są z całą jego rodziną. Będzie nam go bardzo brakowało" - przekazał zespół.

