Informację o śmierci Micka Ralphsa przekazała grupa Bad Company. Przyczyną zgonu 81-latka były powikłania po przebytym w 2016 r. udarze mózgu.

Kariera brytyjskiego muzyka sięgała połowy lat 60. Jako nastolatek początkowo grał w lokalnych blues-rockowych zespołach. Z grupy The Buddies ostatecznie wykluła się formacja Moot the Hoople.

Jej klasyczny skład tworzyli: Ian Hunter (wokal), Mick Ralphs (gitara), Pete Overend Watts (bas), Dale "Buffin" Griffin (perkusja) i grający na organach Verden Allen. Na początku lat 70. zespół był na krawędzi rozpadu, choć debiutancki album "Mott the Hoople" (1969) cieszył się sporym zainteresowaniem.

Nie żyje Mick Ralphs. Fanem Mott the Hoople był David Bowie

Wielkim fanem formacji był David Bowie, który na wieść od Wattsa, że muzycy mają się rozejść, zaoferował im swój utwór "Suffragette City" z szykowanego albumu "Ziggy Stardust". Członkowie Mott The Hoople odrzucili propozycję, na co Bowie zaproponował kolejny utwór "All The Young Dudes". To był strzał w dziesiątkę - numer okazał się największym przebojem Mott The Hoople (3. miejsce brytyjskiej listy).

Sporą popularność zdobyły jeszcze utwory "Roll Away The Stone", "All The Way From Memphis" i "Golden Age of Rock'n'Roll".

Bad Company - supergrupa brytyjskiego rocka

Po rozstaniu z Mott the Hoople gitarzysta znalazł się w gronie założycieli supergrupy Bad Company. Zespół powstał w 1973 r. po odejściu wokalisty Paula Rodgersa z Free, a skład uzupełnili Boz Burrell (były basista King Crimson) i Simon Kirke (były perkusista Free).

Formacja szybko stała się jedną z największych gwiazd brytyjskiego rocka lat 70. W latach 1974-1996 wydali łącznie 12 albumów studyjnych, z których cztery - "Bad Company" (1974), "Straight Shooter" (1975), "Run With the Pack" (1976) i "Desolation Angels" (1979) pokryły się minimum platyną; w sumie na całym świecie rozeszło się ponad 40 mln egzemplarzy. Do ich największych przebojów należą m.in. "Feel Like Makin' Love", "Rock 'n' Roll Fantasy", "Can't Get Enough" i "Bad Company".

Do 1982 r. interesami Bad Company zajmował się Peter Grant, legendarny menedżer Led Zeppelin. Po wydaniu płyty "Rough Diamonds" (1982) zespół się rozpadł. Po kilku latach Ralphs i Kirke zdecydowali się na powrót pod tą nazwą, a u ich boku pojawili się wokalista Brian Howe, basista Steve Price i klawiszowiec Greg Dechert (eks-Uriah Heep). Kolejne płyty nie cieszyły się już tak wielkim powodzeniem, jak nagrania klasycznego składu.

Mick Ralphs (Bad Company) na jednym z ostatnich występów - Londyn, 29 października 2016 r. Christie Goodwin/Redferns via Getty Images Getty Images

W 1994 r. w roli kolejnego wokalisty Bad Company pojawił się Robert Hart (eks-Distance). W tym okresie ze względów zdrowotnych na koncertach Mick Ralphs najczęściej już siedział. Po kilku kolejnych latach (w 1999 r.) doszło do reaktywacji klasycznego składu na potrzeby kompilacji i trasy po Ameryce Północnej, jednak szybko okazało się, że nie trwało to długo - Ralphs zrezygnował z występów, a Boz Burrell po raz kolejny odszedł z zespołu. Basista Bad Company zmarł w 2006 r. na skutek ataku serca w wieku 60 lat.

Zespół w różnych konfiguracjach personalnych występował do 2019 r. (Ralphs po raz ostatni pojawił się na scenie w 2016 r.). W 2025 r. formacja została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

To właśnie w 2016 r. Mick Ralphs miał doznać udaru, po którym nie wrócił już do dawnej aktywności. Muzyk ostatnie lata spędził w domu opieki.

Piotr Cugowski o występie z Garou. Wokaliści zawładnęli opolską publicznością Interia pl INTERIA.PL