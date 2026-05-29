"Zmarł Kuba Nowakowski. Kumpel, basista, dźwiękowiec, realizator nagrań Budki Suflera, Bajmu, Brygady Kryzys, moich, Seweryna Krajewskiego... Specjalista od systemów audio. Przyjaciel Wojtka Morawskiego. Barwna, ciekawa postać. Odszedł po cichu, z dala od ludzi. Znajomi szukają kontaktu do jego bliskich" - napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys.

Wspomniany Wojciech Morawski zmarł 3 kwietnia. Był współzałożyciel grupy Perfect i byłym perkusistą m.in. Porter Bandu, Breakoutu, supergrupy Morawski Nowicki Waglewski Hołdys, Klanu, Voo Voo i projektu Jan Bo.

Nie żyje Kuba Nowakowski

Kuba Nowakowski jako realizator i inżynier dźwięku pracował przy płytach takich gwiazd polskiej sceny, jak m.in. Budka Suflera, Anna Jantar, Urszula, Seweryn Krajewski, John Porter, Bajm i Stanisław Soyka.

To jemu zawdzięczamy brzmienie legendarnej "czarnego albumu" Brygady Kryzys ("charakterystyczne pogłosy tworzące mistyczną aurę").

"On dokonał rzeczy, która się niewielu producentom udaje. Wycisnął z nas coś o czym sami nie mieliśmy pojęcia, że w nas tkwi i nadał temu odpowiednia formę dźwiękową" - wspominał później Tomek Lipiński, wokalista i gitarzysta Brygady Kryzys, lider grupy Tilt.

