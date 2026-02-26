"Dziś, po długiej walce odszedł nasz pałker! Kamil RIP" - taki wpis pojawił się późnym wieczorem w środę na facebookowym profilu grupy Prawda.

Kamil Filipczak od dwóch lat zmagał się z poważną chorobą. W kwietniu 2024 r. u 44-letniego wówczas muzyka po wykonaniu rezonansu wykryto rozległy nowotwór naciekowy typu glejowego prawej półkuli mózgu, bardzo złośliwy i nieoperacyjny.

Po operacji ratującej życie jego najbliżsi i przyjaciele rozpoczęli zbiórkę na rzecz rehabilitacji i dalszego intensywnego leczenia.

Prawda - legenda punk rocka z Wrocławia

Istniejący od 1994 r. zespół Prawda zaliczany jest do czołówki polskiego punk rocka. Formacja powstała jako kontynuacja grupy Zwłoki. Wokalistą Prawdy jest Sławomir "Melon" Świdurski, założyciel wytwórni Lou & Rocked Boys.

W składzie wrocławskiej formacji Kamila Filipczaka zastąpił Piotr "Płetwa" Natkaniec (m.in. DeadPoint, HeadUp).

