Nie żyje Justin Cary z Sixpence None the Richer. Muzyk walczył o życie po udarze

Informację o śmierci Justina Cary'ego przekazali członkowie Sixpence None the Richer oraz jego najbliżsi. Jeszcze kilka dni wcześniej zespół prosił fanów o modlitwę i wsparcie dla muzyka, który trafił do szpitala po rozległym udarze.

W sieci prowadzona była również zbiórka na leczenie artysty. Z informacji opublikowanych przez organizatorów wynikało, że Cary przeszedł dwie operacje i przebywał na oddziale intensywnej terapii. Ostatecznie jego życia nie udało się uratować.

"Justin odszedł spokojnie dziś rano, a Linda była przy nim. Prosimy, by nadal otaczać ją modlitwą i wsparciem w tym niezwykle trudnym czasie" - przekazano za pośrednictwem strony GoFundMe.

"Kochamy cię na zawsze". Leigh Nash żegna przyjaciela

Najbardziej poruszające słowa opublikowała Leigh Nash, wokalistka Sixpence None the Richer, która przez niemal trzy dekady dzieliła z basistą scenę, studio nagraniowe i życie w trasie.

"Powiedzieć, że świetnie się bawiliśmy, to zdecydowanie za mało. Dziękujemy ci, Justin. Kochamy cię na zawsze. Proszę, miejcie w swoich sercach jego ukochaną żonę Lindę. Jest częścią naszej rodziny. Nigdy nie było nikogo takiego jak Justin" - napisała artystka.

Kilka dni wcześniej Nash informowała fanów o dramatycznej sytuacji muzyka. W swoim wpisie podkreślała, że Cary był nie tylko wybitnym instrumentalistą, ale także wyjątkowym człowiekiem.

"Tak bardzo kochamy naszego brata. Słowa nie są w stanie tego opisać. Wiem, że wielu z was również go kocha. Znacie jego błyskotliwość, niezrównany profesjonalizm, klasę, poczucie humoru i niezwykłą siłę" - przekazała.

Dołączył tuż przed największym sukcesem zespołu

Justin Cary zasilił skład Sixpence None the Richer w 1997 roku, zastępując J.J. Plasencio. Stało się to na krótko przed premierą albumu zatytułowanego "Sixpence None the Richer", który okazał się przełomem w historii grupy.

To właśnie z tego wydawnictwa pochodzi utwór "Kiss Me", dzięki któremu amerykańska formacja zdobyła międzynarodową popularność. Piosenka dotarła do drugiego miejsca prestiżowego zestawienia Billboard Hot 100 i do dziś pozostaje największym przebojem zespołu.

Rok później grupa odniosła kolejny sukces za sprawą własnej wersji utworu "There She Goes" zespołu The La's. Singiel również trafił na listę Billboard Hot 100, umacniając pozycję Sixpence None the Richer na światowej scenie muzycznej.

"Codziennie czekałam na ten moment podczas 'Kiss Me'"

W jednej z relacji opublikowanych na Instagramie Leigh Nash podzieliła się także osobistymi wspomnieniami związanymi z muzykiem.

"Za każdym razem, gdy zaczynał opowiadać jakąś historię, musiałam się zatrzymać i jej wysłuchać. Każdego wieczoru czekałam na końcówkę 'Kiss Me', bo właśnie wtedy grał tę zabawną, funkową partię basu, która zawsze mnie rozśmieszała" - wspominała.

Wokalistka przywołała również anegdotę z jednej z tras koncertowych. Jak opowiadała, kiedy podczas pobytu w Chile przypadkowo uszkodziła hotelową umywalkę, Cary bez wahania pojawił się w środku nocy, by jej pomóc.

"Mam ogromne szczęście, że mogłam go poznać i uczyć się od niego życia w trasie. Liczyłam na to, że będziemy przyjaciółmi jeszcze przez wiele lat" - napisała.

Choć dla szerokiej publiczności Sixpence None the Richer pozostanie przede wszystkim zespołem jednego z największych przebojów przełomu wieków, dla fanów Justin Cary był ważną częścią charakterystycznego brzmienia grupy. Od momentu dołączenia do składu w 1997 roku nieprzerwanie współtworzył historię formacji, pozostając jej filarem aż do ostatnich dni życia.





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