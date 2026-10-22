John Anderson zmarł w środę, 21 października, w swoim domu w Smithville w stanie Tennessee. Jego przedstawiciel potwierdził, że artysta odszedł we śnie. Na ten moment nie ujawniono przyczyny śmierci. Rodzina poinformowała o stracie za pośrednictwem oficjalnych profili muzyka w mediach społecznościowych: "Z najcięższym sercem informujemy o odejściu naszego ukochanego męża, ojca, dziadka i najlepszego przyjaciela" - przekazali.

W pożegnaniu podkreślili, że publiczność znała Andersona dzięki piosenkom, ale dla nich jego najważniejsza rola rozgrywała się poza sceną. Zapamiętają go jako człowieka, który dawał im miłość, potrafił rozbawić i sprawiał, że codzienne chwile nabierały szczególnego znaczenia.

"Jesteśmy całkowicie zdruzgotani" - dodali.

Anderson pozostawił żonę Jamie, córki Alexę i Brionnę wraz z rodzinami.

Pięć numerów jeden i przeboje, które przetrwały dekady

Kariera Andersona obejmowała niemal pół wieku. W tym czasie nagrał 22 albumy studyjne, 20 jego singli znalazło się w pierwszej dziesiątce amerykańskich zestawień country, a pięć dotarło na sam szczyt. Wśród nich znalazły się "Wild and Blue", "Swingin'", "Black Sheep", "Straight Tequila Night" oraz "Money in the Bank".

Szeroką popularność zdobył na początku lat 80. W 1983 roku otrzymał dwie nagrody Country Music Association: Horizon Award dla wschodzącego artysty oraz wyróżnienie za singiel roku, przyznane piosence "Swingin'".

Jego twórczość odwoływała się do tradycyjnego country, ale nie była pozbawiona energii i rockowych wpływów. Rozpoznawalny sposób śpiewania sprawił, że stał się jednym z ważnych przedstawicieli nurtu przywracającego klasyczne brzmienia szerokiej publiczności w latach 80. i 90.

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Muzykę wybrał jeszcze jako dziecko

Anderson dzieciństwo spędził w Apopce na Florydzie. Już jako dwunastolatek postanowił, że zostanie zawodowym muzykiem. Początkowo grał z kolegami w garażowych zespołach rockowych, ale nagrania Merle'a Haggarda i George'a Jonesa skierowały jego zainteresowania ku country.

Po ukończeniu szkoły przeniósł się do Nashville. Występował w miejscowych klubach, stopniowo budując swoją pozycję. Ważny krok wykonał w 1976 roku, podpisując kontrakt z Warner Bros. Records. Cztery lata później ukazał się jego debiutancki album zatytułowany po prostu "John Anderson". Ostatnią płytę studyjną, "Years", wydał w 2020 roku.

Szczególnym potwierdzeniem jego miejsca w historii gatunku było przyjęcie do Country Music Hall of Fame w 2024 roku. Do tego grona dołączył wówczas razem z Tobym Keithem i Jamesem Burtonem. Dziesięć lat wcześniej uhonorowano go również członkostwem w Nashville Songwriters Hall of Fame, doceniając jego dorobek jako autora piosenek.

W opublikowanym pożegnaniu rodzina zaznaczyła jednak, że jej pamięć o Andersonie nie będzie opierać się wyłącznie na nagrodach ani sukcesach zawodowych: "Jego muzyka będzie żyła wiecznie, ale dla nas jego największym dziedzictwem zawsze będzie miłość, którą obdarzał swoją rodzinę, oraz wspomnienia, które na zawsze zachowamy w sercach. Prosimy, pamiętajcie o naszej rodzinie w myślach i modlitwach, gdy przeżywamy tę niewyobrażalną stratę".