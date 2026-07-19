Nie żyje Jennifer Finch (L7). Legenda rocka przegrała walkę z nowotworem

Zaledwie kilka dni temu muzyczny świat obiegła informacja o ciężkiej chorobie basistki L7, Jennifer Finch, która uniemożliwiła jej wzięcie udziału w pożegnalnej trasie koncertowej "The Last Hurrah". Mimo druzgocącej diagnozy oraz licznych komplikacji, basistka do samego końca gorąco zachęcała swoje koleżanki do kontynuowania występów. Informację o odejściu artystki przekazały przyjaciółki z zespołu: "Z bólem serca zawiadamiamy o śmierci naszej ukochanej koleżanki z zespołu, Jennifer Finch. Dzielnie walczyła z nowotworem mózgu wspierana przez wspaniałych przyjaciół, kolegów z branży i fanów na całym świecie" - czytamy.

Wsparcie od gigantów rocka

Dramatyczna sytuacja zdrowotna basistki wywołała ogromną falę solidarności w środowisku muzycznym na całym świecie. Uruchomioną zbiórkę funduszy na kosztowne leczenie i rehabilitację błyskawicznie wsparły tysiące oddanych fanów. Wyrazy głębokiego wsparcia i finansową pomoc przekazali również przedstawiciele sceny alternatywnej, w tym między innymi muzycy z zespołów Pearl Jam, R.E.M., Garbage oraz Bikini Kill.

Ikona nurtu riot grrrl

Całkowicie kobieca formacja L7, którą obok Finch tworzyły Donita Sparks, Suzi Gardner i perkusistka Demetra Plakas, stała się jednym z absolutnych filarów feministycznego ruchu riot grrrl. Prawdziwy przełom i komercyjny sukces przyniósł im trzeci krążek, "Bricks Are Heavy" z 1992 roku. Za jego potężne brzmienie odpowiadał Butch Vig, perkusista Garbage i producent słynnego "Nevermind" Nirvany. To właśnie z tej płyty pochodzi największy przebój L7, czyli "Pretend We're Dead".

Drogi Jennifer Finch i zespołu na pewien czas się rozeszły - artystka opuściła grupę w 1997 roku, w trakcie prac nad albumem "The Beauty Process: Triple Platinum". L7 po latach całkowicie zawiesiło działalność, jednak po trzynastoletniej przerwie, w 2014 roku, kwartet powrócił na scenę w swoim najbardziej klasycznym, sprawdzonym składzie. Artystki wydały wspólnie jeszcze jedną płytę "Scatter the Rats" i przygotowywały się do uroczystego zamknięcia tego ważnego rozdziału pożegnalną trasą.