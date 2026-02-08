Nie żyje Greg Brown. Gitarzysta zespołu Cake zmarł po krótkiej chorobie

"Z ciężkim sercem przekazujemy wiadomość o odejściu Grega Browna po krótkiej chorobie. Był integralną częścią wczesnego brzmienia i rozwoju Cake. Jego twórczy wkład był ogromny, a jego obecności, zarówno muzycznej, jak i osobistej, będzie nam bardzo brakować. Dobrego wiatru, Greg" - napisali członkowie zespołu.

Greg Brown zakładał Cake w 1991 roku w Sacramento wspólnie z Johnem McCreą, Vince'em DiFiore'em, Frankiem Frenchem i Shonem Meckfesselem. To jego oszczędna, precyzyjna gra na gitarze i klawiszach budowała charakter pierwszych albumów grupy "Motorcade of Generosity" oraz "Fashion Nugget".

Właśnie na tym drugim krążku znalazł się utwór "The Distance", który stał się wizytówką zespołu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych singli alternatywnego rocka dekady. Piosenka szybko trafiła na anteny radiowe i do rotacji MTV, a album osiągnął status platynowej płyty.

Zespół wspomina Grega Browna. "Niezwykle inteligentny"

W wywiadzie dla "Billboardu" w 2021 roku Brown wracał do początków współpracy z McCreą. "Naprawdę czułem ten pęd do przodu, kiedy razem tworzyliśmy" - mówił.

Lider Cake podkreślał z kolei, jak ogromny wpływ gitarzysta miał na konstrukcję utworów. "Wiele rzeczy przechodziło przez ucho Grega. Potrafił rytmicznie uporządkować piosenki w sposób niezwykle inteligentny" - wspominał McCrea. Sam Brown dodawał: "To była kreatywna eksplozja pomysłów, jak fontanna, która nigdy nie przestawała płynąć".

Działalność Browna poza Cake

W 1997 roku muzyk opuścił zespół, jeszcze przed nagraniami trzeciej płyty "Prolonging the Magic". Skupił się na projekcie Deathray, który przez kolejne lata stał się jego głównym muzycznym domem. Współpracował także z Riversem Cuomo z Weezer oraz Mattem Sharpem.

Choć ich drogi się rozeszły, Brown po latach ponownie pojawił się u boku dawnych kolegów, dogrywając gitarę do utworu "Bound Away" na albumie "Showroom of Compassion" z 2011 roku.

Fani żegnają ikonę brzmienia lat 90.

Po informacji o jego śmierci w sieci pojawiły się setki wpisów od słuchaczy. Wielu z nich podkreślało, że alternatywa straciła jednego ze swoich "cichych architektów", muzyka, który nie szukał pierwszego planu, ale miał ogromny wpływ na brzmienie epoki.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL