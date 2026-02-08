Nie żyje Greg Brown. Gitarzysta zespołu Cake zmarł po krótkiej chorobie
Świat alternatywnego rocka stracił jedną z postaci, które w latach 90. po cichu kształtowały jego brzmienie. Greg Brown, współzałożyciel zespołu Cake i autor ich przełomowego hitu "The Distance", zmarł po krótkiej chorobie. Informację o jego śmierci muzycy przekazali w sobotę 7 lutego 2026 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Z ciężkim sercem przekazujemy wiadomość o odejściu Grega Browna po krótkiej chorobie. Był integralną częścią wczesnego brzmienia i rozwoju Cake. Jego twórczy wkład był ogromny, a jego obecności, zarówno muzycznej, jak i osobistej, będzie nam bardzo brakować. Dobrego wiatru, Greg" - napisali członkowie zespołu.
Greg Brown zakładał Cake w 1991 roku w Sacramento wspólnie z Johnem McCreą, Vince'em DiFiore'em, Frankiem Frenchem i Shonem Meckfesselem. To jego oszczędna, precyzyjna gra na gitarze i klawiszach budowała charakter pierwszych albumów grupy "Motorcade of Generosity" oraz "Fashion Nugget".
Właśnie na tym drugim krążku znalazł się utwór "The Distance", który stał się wizytówką zespołu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych singli alternatywnego rocka dekady. Piosenka szybko trafiła na anteny radiowe i do rotacji MTV, a album osiągnął status platynowej płyty.
Zespół wspomina Grega Browna. "Niezwykle inteligentny"
W wywiadzie dla "Billboardu" w 2021 roku Brown wracał do początków współpracy z McCreą. "Naprawdę czułem ten pęd do przodu, kiedy razem tworzyliśmy" - mówił.
Lider Cake podkreślał z kolei, jak ogromny wpływ gitarzysta miał na konstrukcję utworów. "Wiele rzeczy przechodziło przez ucho Grega. Potrafił rytmicznie uporządkować piosenki w sposób niezwykle inteligentny" - wspominał McCrea. Sam Brown dodawał: "To była kreatywna eksplozja pomysłów, jak fontanna, która nigdy nie przestawała płynąć".
Działalność Browna poza Cake
W 1997 roku muzyk opuścił zespół, jeszcze przed nagraniami trzeciej płyty "Prolonging the Magic". Skupił się na projekcie Deathray, który przez kolejne lata stał się jego głównym muzycznym domem. Współpracował także z Riversem Cuomo z Weezer oraz Mattem Sharpem.
Choć ich drogi się rozeszły, Brown po latach ponownie pojawił się u boku dawnych kolegów, dogrywając gitarę do utworu "Bound Away" na albumie "Showroom of Compassion" z 2011 roku.
Fani żegnają ikonę brzmienia lat 90.
Po informacji o jego śmierci w sieci pojawiły się setki wpisów od słuchaczy. Wielu z nich podkreślało, że alternatywa straciła jednego ze swoich "cichych architektów", muzyka, który nie szukał pierwszego planu, ale miał ogromny wpływ na brzmienie epoki.